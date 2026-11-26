▲ 2024년 9월 25일 수십억 원대의 회삿돈을 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 구본성 전 아워홈 부회장이 서울 양천구 남부지법에서 열린 1심 선고공판에 출석한 뒤 법원을 나서고 있다.

경영난을 겪는 중에 과도한 성과금을 챙긴 혐의 등으로 기소된 구본성 전 아워홈 부회장에게 징역형의 집행유예를 선고한 2심이 대법원에서 파기됐습니다.골프장 회원권 매입 등과 관련한 일부 혐의는 무죄로 봐야 한다는 취지입니다.대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 오늘(26일) 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 업무상 횡령 등 혐의로 재판에 넘겨진 구 전 부회장에게 징역 3년에 집행유예 4년을 선고한 원심을 파기하고 사건을 서울고법에 돌려보냈습니다.구 전 부회장은 대표이사로 재직하던 2017년 7월∼2021년 회삿돈으로 산 상품권을 현금화해 개인 목적으로 쓰고 코로나19로 인한 경영난에도 과도한 성과급을 챙긴 혐의 등으로 2023년 9월 재판에 넘겨졌습니다.급여를 적법하지 않은 방법으로 초과 지급받아 회사에 손해를 가한 혐의, 개인 명의 골프장 회원권을 회삿돈으로 매입한 혐의도 적용됐습니다.2024년 9월 1심은 상품권 현금화에 따른 업무상 횡령과 2021년 급여 증액과 관련한 특정경제범죄법상 배임 혐의를 유죄로 인정해 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했습니다.2심은 경영성과급 부당 수령에 따른 특정경제범죄법상 배임, 골프장 회원권 매입과 관련한 업무상 배임 혐의도 유죄로 판단해 형량을 늘렸습니다.그러나 대법원은 경영성과급 부당 수령, 골프장 회원권 매입에 관한 혐의를 무죄로 뒤집었습니다.대법원은 "피고인이 자신에게만 S등급에 해당하는 경영성과급을 지급하라고 지시했다고 본 원심 판단은 수긍하기 어렵다"며 "원심은 당시 다른 대표이사 진술을 근거로 들었으나, 그는 피고인과 이해관계가 배치되는 사람으로 이를 토대로 공소사실을 인정하는 데 신중해야 한다"고 짚었습니다.골프장 회원권 매입에 대해선 "피해 회사의 규모 등에 비춰 골프장 회원권 매수가 회사에 손해가 된다고 단정할 수 없다"고 판단했습니다.구체적으로 "피고인 명의로 회원권을 매수한 경위는 피해 회사의 비용 절감을 위한 것으로 보여 수긍할 만한 사정이 있고, 처음부터 개인적인 목적으로 사용하기 위해 회원권을 사들였다고 보기 어렵다"고 설명했습니다.아울러 "회원권 매수 후 피고인이 배우자와 단둘이 여러 차례 골프장을 이용했다 하더라도 개인적 목적으로 사용하는 행위가 문제 될 수 있을 뿐, 회원권 취득 행위 자체가 피해 회사에 손해가 되는 행위라고 볼 순 없다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)