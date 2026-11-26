▲ 피트 크로암스트롱

미국프로야구 메이저리그(MLB) 내셔널리그 최우수선수(MVP) 피트 크로암스트롱(시카고 컵스)이 저연차 선수 보너스 제도 도입 이후 역대 최고액을 거머쥐었습니다.오늘(26일) AP통신에 따르면 MLB 사무국과 선수노조가 확정한 올해 '연봉 조정 신청 자격 이전 선수 보너스 기금'을 분배한 결과 크로암스트롱은 354만 8천994달러(약 48억 원)를 받습니다.지난해 폴 스킨스(피츠버그 파이리츠)가 세웠던 종전 최고 기록(343만 6천343달러)을 뛰어넘은 액숩니다.크로암스트롱이 최근 3년간 이 제도로 챙긴 보너스는 총 509만 7천329달러(약 68억 4천만 원)에 달해 같은 기간 실제 연봉 합계(228만 2천186달러)의 두 배가 넘습니다.올해 162경기에 나서 타율 0.280, 45홈런, 107타점, 41도루로 맹활약하며 만장일치 NL MVP에 오른 보상입니다.이 제도는 빅리그 경력이 짧아 연봉 조정 자격을 얻지 못하고 상대적으로 적은 연봉을 받는 저연차 선수들의 처우를 개선하고자 2022년 도입됐습니다.시즌 개막 기준 빅리그 등록 일수가 2년 140일 미만인 선수들이 대상이며, 해외 프로리그 출신 선수는 제외됩니다.총 5천만 달러의 기금으로 MVP나 사이영상 등 주요 개인상 투표 순위에 따라 먼저 지급하고, 남은 금액은 대체 선수 대비 승리기여도(WAR)에 비례해 상위 100명에게 배분합니다.올해는 월드시리즈 우승팀 밀워키 브루어스의 NL 사이영상 수상자 제이컵 미시오로스키가 316만 4천848달러로 2위, 아메리칸리그 사이영상을 받은 캠 슐리틀러(뉴욕 양키스)가 312만 4천38달러로 3위에 올랐습니다.반면 지난해 1위였던 스킨스는 올해 부진 여파로 31만 6천248달러(35위)에 그쳤습니다.구단별로는 밀워키 선수 5명이 총 544만 3천421달러를 챙겨 최다 금액을 기록했고, 인원수로는 시카고 화이트삭스(8명)가 가장 많았습니다.한편 MLB 사무국과 선수노조는 새 노사단체협약(CBA) 협상에서 이 기금의 증액 규모를 두고 맞섭니다.사무국은 내년 6천500만 달러로 점진적 인상을 제시했지만, 선수노조는 내년 당장 1억 8천만 달러까지 대폭 늘려야 한다는 입장입니다.(사진=AP, 연합뉴스)