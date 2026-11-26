▲ 강금실 국가정보원장 후보자가 26일 서울 강남구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하고 있다.

강금실 국가정보원장 후보자가 인사청문회 준비를 본격적으로 시작했습니다.강 후보자는 오늘(26일) 오전 9시 30분쯤 국정원이 제공한 차량에 탑승해 자택에서 인사청문회 준비 사무실로 출근했습니다.강 후보자의 출근길을 담기 위해 취재진 약 30명이 2시간 넘게 후보자의 자택이 있는 강남구의 공동주택 앞에서 대기했습니다.하지만 강 후보자는 유리가 짙게 도색된 차량의 창문도 내리지 않은 채 빠르게 건물을 빠져나갔습니다.인사청문회 준비 사무실이 마련된 국가안보전략연구원에 도착한 강 후보자는 지난 24일과 마찬가지로 검은색 외투와 선글라스 차림으로 시선을 끌었습니다.이곳에서도 취재진의 질문에 아무런 답변을 하지 않고 빠르게 사무실로 이동했습니다.강 후보자가 후보자로 지명된 이후 사무실에 출근한 것은 오늘이 처음인 것으로 알려졌습니다.강 후보자는 어제(25일) 취재진의 질의에 "사무실 정비 후 내일부터 본격적으로 출근한다"고 휴대전화 메시지로 답변한 바 있습니다.취재진은 강 후보자에게 집중적으로 제기된 친중 활동 의혹과 정보 수장으로서 전문성이 미흡하다는 지적에 대한 해명을 듣고자 했습니다.하지만 강 후보자 측은 현재까지 일절 대응하지 않고 있습니다.강 후보자는 이번 개각 인사 가운데 국민의힘 등 야권으로부터 중국 지방정부 고문으로 활동한 이력 등을 이유로 집중적인 공세를 받고 있습니다.과거 강 후보자가 중국 옌볜주(州) 고문으로 활동한 이력 등이 그 근거로 거론됩니다.국내 디스플레이 소재 기업의 핵심 기술을 중국 기업에 빼돌린 혐의를 받는 퇴직자의 변호인단에 포함됐던 것도 근거로 제시되고 있습니다.정부는 강 후보자에 대한 인사청문요청서를 조만간 정부로 송부할 것으로 예상됩니다.강 후보자를 비롯해 이번 개각의 장관 후보자들의 인사청문회는 다음 달 7~10일에 나눠 개최하는 일정이 검토되는 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)