▲ 강금실 국가정보원장 후보자가 26일 서울 강남구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하고 있다.
강금실 국가정보원장 후보자가 인사청문회 준비를 본격적으로 시작했습니다.
강 후보자는 오늘(26일) 오전 9시 30분쯤 국정원이 제공한 차량에 탑승해 자택에서 인사청문회 준비 사무실로 출근했습니다.
강 후보자의 출근길을 담기 위해 취재진 약 30명이 2시간 넘게 후보자의 자택이 있는 강남구의 공동주택 앞에서 대기했습니다.
하지만 강 후보자는 유리가 짙게 도색된 차량의 창문도 내리지 않은 채 빠르게 건물을 빠져나갔습니다.
인사청문회 준비 사무실이 마련된 국가안보전략연구원에 도착한 강 후보자는 지난 24일과 마찬가지로 검은색 외투와 선글라스 차림으로 시선을 끌었습니다.
이곳에서도 취재진의 질문에 아무런 답변을 하지 않고 빠르게 사무실로 이동했습니다.
강 후보자가 후보자로 지명된 이후 사무실에 출근한 것은 오늘이 처음인 것으로 알려졌습니다.
강 후보자는 어제(25일) 취재진의 질의에 "사무실 정비 후 내일부터 본격적으로 출근한다"고 휴대전화 메시지로 답변한 바 있습니다.
취재진은 강 후보자에게 집중적으로 제기된 친중 활동 의혹과 정보 수장으로서 전문성이 미흡하다는 지적에 대한 해명을 듣고자 했습니다.
하지만 강 후보자 측은 현재까지 일절 대응하지 않고 있습니다.
강 후보자는 이번 개각 인사 가운데 국민의힘 등 야권으로부터 중국 지방정부 고문으로 활동한 이력 등을 이유로 집중적인 공세를 받고 있습니다.
과거 강 후보자가 중국 옌볜주(州) 고문으로 활동한 이력 등이 그 근거로 거론됩니다.
국내 디스플레이 소재 기업의 핵심 기술을 중국 기업에 빼돌린 혐의를 받는 퇴직자의 변호인단에 포함됐던 것도 근거로 제시되고 있습니다.
정부는 강 후보자에 대한 인사청문요청서를 조만간 정부로 송부할 것으로 예상됩니다.
강 후보자를 비롯해 이번 개각의 장관 후보자들의 인사청문회는 다음 달 7~10일에 나눠 개최하는 일정이 검토되는 것으로 전해졌습니다.
(사진=연합뉴스)
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