▲ 창원지방법원

회식 술값을 전부 계산하지 않았다는 이유로 자신이 근무하는 식당 운영자를 폭행해 다치게 한 20대가 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.창원지법 형사2단독 정지은 부장판사는 특수상해 혐의로 기소된 20대 A 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고, 보호관찰과 사회봉사 120시간을 명령했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 6월 21일 오전 4시 30분쯤 경남 김해시 한 길거리에서 자신이 종업원으로 근무하는 식당 운영자 20대 B 씨를 벽돌로 폭행해 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.그는 B 씨가 회식 자리에서 술값을 전부 계산하지 않았다는 이유로 화가 나 범행한 것으로 조사됐습니다.A 씨 범행으로 B 씨는 약 15일간 치료가 필요한 안면부 열상 등 피해를 봤습니다.앞서 A 씨는 지난해 9월 30일 창원지법에서 상해죄로 징역 6월에 집행유예 1년을 선고받고, 다음 달 판결이 확정됐습니다.재판부는 "동종 범행으로 여러 차례 처벌받은 전력이 있고, 집행유예 기간에 범행했다"고 지적했습니다.다만 재판부는 "범행을 인정하고 있고, 알코올 중독 치료를 적극적으로 받고자 하는 의지를 보이는 점, B 씨와 합의해 피해자가 처벌을 원하지 않는 점 등을 종합했다"고 양형 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)