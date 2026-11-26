▲ 중국 상하이 항구

미국 도널드 트럼프 행정부가 한국과 중국 등을 대상으로 산업 과잉생산을 이유로 추가 관세 부과 방안을 발표한 가운데 중국 관영매체가 기존 무역 협상의 성과를 훼손할 수 있는 조치라고 비판했습니다.중국 관영 글로벌타임스는 오늘(26일) 전문가들을 인용해 미국의 새로운 관세 부과 방침에 대해 "완화된 무역 갈등을 다시 촉발하고 기존 협상 성과를 무산시켜 아직 아물지 않은 상처를 다시 헤집을 수 있다"며 이같이 지적했습니다.앞서 미국 무역대표부(USTR)는 현지 시간 25일 무역법 301조에 따른 산업 과잉생산 조사 결과를 토대로 한국, 중국, 일본, 유럽연합(EU) 등 14개 경제주체에 추가 관세를 부과하는 방안을 발표했습니다.중국에 대해서는 최대 20%의 관세율을 제시했으며 내년 1월 10일 만료되는 미중 무역 휴전이 연장되지 않을 경우 이를 최대 40%로 높일 가능성도 열어뒀습니다.중국 상무부 산하 국제무역경제협력연구원의 펑보 연구원은 미국이 중국뿐 아니라 유럽연합(EU), 일본, 한국 등 주요 동맹국까지 조사 대상에 포함한 것을 거론하며 세계 산업 경쟁 구도를 재편하고 글로벌 산업망과 공급망에 대한 지배력을 강화하려는 것이라고 분석했습니다.펑 연구원은 "산업 보조금과 과잉생산 사이에는 필연적인 연관성이 없다"며 "미국은 기술 혁신, 시장 경쟁, 잘 구축된 산업망과 공급망을 외면한 채 다른 경제주체의 경쟁 우위를 정부 보조금 탓으로만 돌려서는 안 된다"고 주장했습니다.이어 미국의 조치가 최근 완화된 무역 갈등을 다시 촉발하는 것은 물론 교역 상대국들의 대미 협상에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다고 지적했습니다.글로벌타임스는 미중 양국이 경제·무역 협의를 이어가는 상황에서 추가 관세 부과 방침이 나왔다는 점에도 주목했습니다.양국은 지난 14일 무역위원회 첫 회의를 개최한 데 이어 23∼24일 베이징에서 산하 농업 실무그룹의 첫 회의를 열고 농산물 규제, 시장 접근, 농산물 교역 문제 등을 논의했습니다.양국은 각각 300억 달러 규모의 상대국 수입품에 대한 상호관세 인하 방안도 협의하고 있습니다.펑 연구원은 미국이 관세 인하를 협상하면서 동시에 추가 관세 부과를 준비하는 것은 미중 무역위원회 체제에서 미국의 신뢰를 떨어뜨리고 투자 결정과 공급망에도 혼란을 초래할 수 있다고 지적했습니다.바오젠윈 중국 인민대 교수도 추가 관세로 인해 협상을 통한 관세 인하 효과가 상쇄될 수 있다며 이러한 정책 불확실성은 투자를 위축시키고 기업의 생산 계획 수립과 장기 주문을 어렵게 할 수 있다고 분석했습니다.그는 "중국의 교역 상대국이 다변화되면서 중국 기업들이 미국의 무역 정책 변화에 대응할 여지가 커지고 있다"며 "미국이 중국산 제품에 대한 추가 관세 인상을 강행한다면 중국도 단호한 대응 조치를 취할 수 있다"고 강조했습니다.다만 미국이 중국에 제시한 관세율은 기존 미중 무역 휴전에서 합의한 상한선에 근접한 수준이라는 점에서 미국 역시 무역 갈등의 재격화를 피하려는 것이라는 분석이 나옵니다.중국이 희토류와 핵심 광물 공급망에서 지배력을 확보하고 있는 상황에서 미국이 관세 압박 수위를 높일 경우 중국의 보복 조치로 미국 역시 상당한 타격을 입을 수 있기 때문입니다.앞서 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 전날 정례 브리핑에서 "이른바 산업 과잉생산 문제는 존재하지 않으며 정치적 조작의 핑계가 돼서는 안 된다"며 "중미는 양국 정상의 중요 합의를 함께 이행하고 경제·무역 관계의 안정적인 발전 추세를 유지해야 한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)