어려운 이웃을 위해 무료로 제공하는 음식을 40차례나 받은 손님이 배달 후기에 혹평을 남겼다는 사연이 전해졌습니다.



최근 SNS에는 한 배달 애플리케이션에 올라온 손님 후기와 식당 사장의 답글이 공유됐습니다.



해당 식당은 형편이 어려운 이웃들의 끼니를 챙기기 위해 '사랑의 밥차 정식'이라는 이름으로 무료 음식을 제공해 온 것으로 전해졌습니다.



그러나 선의로 제공한 음식을 받은 손님에게서 돌아온 것은 감사 인사가 아닌 악평이었습니다.



그는 식당 음식에 불만을 표하며 별점 2개를 남겼습니다.



무료로 받은 음식 사진과 함께 "깍두기가 맛없고 순대 맛이 비리다"며 "배달도 늦게 왔다. 마늘인지 양파인지도 빠졌다"고 적었습니다.



주문을 받은 식당 사장에 따르면 해당 손님은 지금까지 식당에서 무료로 음식을 제공받은 횟수가 40차례가 넘었습니다.



리뷰를 본 사장은 답글에서 "선의로 베풀었는데 이건 아닌 것 같다. 지금까지 고객님께서 무료로 드신 횟수가 40회 이상"이라며 "기사님들이 고객님께서 다른 음식들은 잘 시켜 드신다며 '어려운 분이 아닌 것 같다'고 몇 번을 얘기해 주셨음에도 저는 믿고 제 돈까지 보태서 보내드렸다"고 설명했습니다.



그러면서 "그동안 많은 고객의 쓴소리를 받아들였지만 이번만큼은 그러기 어렵다"며 "그동안 푸짐한 음식을 대접해 드리지 못한 것 같아 마음이 불편했지만 이젠 고객님께 무료 음식을 더 이상 제공하기 어렵다"고 지원 중단 의사를 밝혔습니다.



누리꾼들은 "맛없는데 40번을 시켜 먹냐", "고마워할 줄 모르고 당연하게 여기는 사람은 상종 하지 말아야 한다"는 등 반응을 보였습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김혜주, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)