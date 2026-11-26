▲ 트럼프 미 대통령과 젠슨 황(왼쪽)

미국 정보당국이 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 불륜 관계였던 앨리스 황이 중국 정보기관의 지시를 받아 스파이 역할을 했다는 증거는 없다고 기밀 브리핑에서 의회에 알렸다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지 시간 25일 보도했습니다.브리핑은 도널드 트럼프 대통령이 복귀를 압박한 가운데 황 CEO가 복귀한 다음 날 열렸습니다.중앙정보국(CIA), 연방수사국(FBI), 국가정보국(DNI), 국가안보국(NSA) 당국자들과 상·하원 정보위원회 위원들과 양원 지도부 의원들의 보좌진이 참석했습니다.소식통들에 따르면 미 정보당국이 지금까지 수집한 증거는 황 CEO와 앨리스 황의 관계가 중국이 기획한 공작이 아니라 연애 관계였을 가능성을 시사한다고 WSJ은 전했습니다.다만 새 정보가 나오면 이런 평가가 달라질 수 있다고 일부 소식통은 말했습니다.이날 브리핑은 전반적인 상황을 설명하는 자리였던 것으로 전해졌습니다.당국자들은 중국 국가안전부가 앨리스 황에게 접근해 법에 따른 의무라면서 정보를 제공하라고 요구했다고 말했습니다.앨리스 황이 황 CEO와 불륜 관계를 이어가는 동안 국가안전부와 접촉했다고 덧붙였습니다.하지만 정보당국은 앨리스 황이 국가안전부에 중요한 정보를 전달했다는 아무런 징후를 파악하지 않았다고 말했습니다.또, 앨리스 황의 남편으로 소개된 캉웨이에 대해서도 언급됐는데 당국자들은 그가 국가안전부의 정보원이었으며 국가안전부와 자주 접촉했다고 알렸습니다.정보당국은 황 CEO가 앨리스 황과의 불륜 관계에서 국가안보를 위반했다는 증거는 아직 없다고 의회에 통보한 자리였던 셈입니다.WSJ은 이 불륜 관계를 두고 일부 정보 당국자들은 동기와 상관없이 중국에 정보를 조금이라도 전달했다면 앨리스 황은 스파이라고 주장하는 반면 다른 당국자들은 중국 기업 경영진이 자국 안보기관과 접촉을 강요받는 경우가 종종 있다는 점에 비춰보면 앨리스 황과 중국 정보기관의 연관성은 정황적인 것에 가깝다는 견해를 보이기도 했다고 소개했습니다.로이터통신은 트럼프 대통령이 황 CEO의 복귀를 추진하기 이전에 미 법무부가 황 CEO에 대한 공식 조사를 실시하지 않았다고 보도했습니다.소식통들은 토드 블랜치 법무장관이 엔비디아 칩을 중국으로 밀반출한 의혹을 받는 미 기업 슈퍼마이크로와 앨리스 황의 메가스피드에 대해 법무부가 진행해 온 조사를 바탕으로 황 CEO가 법을 위반했다는 증거가 없다고 결론 내렸다고 전했습니다.수사가 진행됨에 따라 앞으로 바뀔 수 있는 이런 판단이 블랜치 장관이 트럼프대통령에게 황 CEO가 국가안보에 위협이 된다는 증거를 갖고 있다고 보고하는 데 결정적 역할을 했다고 소식통 2명이 말했습니다.추가적인 조사가 이뤄지지 않았다는 점은 의회 내 추가 조사 요구를 더욱 부추길 것으로 보인다고 로이터는 전망했습니다.황 CEO는 다음 주 정보위를 포함해 하원 위원회 3곳에서 비공개 면담과 상원 은행위원회 공개 청문회에 출석할 예정입니다.