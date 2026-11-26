잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 4선에 도전하는 가운데 다지마 고조 일본축구협회 명예회장이 도전장을 내밀었습니다.



11년 넘게 FIFA 지도부에서 활동해 온 다지마는 인판티노 체제에서 FIFA의 이미지가 실추됐다며 장기 집권과 자금 운영 방식에 쓴소리를 날렸는데요.



당선되더라도 4년 단임만 하겠다고 선언한 다지마는 또 다른 후보인 필리프 디알로 프랑스축구협회장과의 연대 가능성도 열어뒀습니다.



인판티노의 4선에 맞선 일본 축구계 거물의 작심 발언을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)