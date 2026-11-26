▲ 학교비정규직노동조합 총파업 선포 기자회견

전국 학교 비정규직 노동자 약 4만 명이 내일(27일) 총파업에 나설 예정인 가운데 교육 당국이 급식·돌봄 차질을 최소화하기 위해 비상 대응에 나섰습니다.교육부와 시도교육청은 파업 대응 상황실을 가동하고 학교별 여건에 따라 대체급식과 돌봄 대체 프로그램 등을 제공하기로 했습니다.전국학교비정규직노동조합은 내일 서울 여의도에서 교육재정 사수와 비정규직 차별 해소 등을 요구하는 전국학교비정규직노동자 총파업대회를 개최합니다.전국학교비정규직노동조합 관계자는 "총파업대회에 약 2만 명이 모일 예정"이라며 "참가자들은 대회를 마치고 국회 앞으로 행진할 것"이라고 말했습니다.앞서 지난 9일 전국교육공무직본부와 전국여성노동조합, 전국학교비정규직노동조합으로 구성된 전국학교비정규직연대회의(연대회의)는 총파업을 예고했습니다.연대회의가 지난달 19∼26일 진행한 쟁의행위 찬반투표에서 파업안은 92.5%의 찬성률로 가결됐습니다.교육부와 16개 시도교육청은 지난 9월부터 연대회의와 2026년 집단 임금 교섭을 진행했지만, 합의에 이르지 못했습니다.교육부는 시도교육청과 파업상황실을 설치해 긴급상황에 대응하되 급식, 돌봄, 특수교육 등에 대해서는 지역·학교별 여건을 고려한 자체방안을 마련, 학생들의 학습권과 건강권이 보호될 수 있도록 한다는 방침입니다.정상적인 급식이 어려운 학교에서는 대체급식을 제공하고 돌봄 차질이 빚어지는 학교에서는 대체 프로그램을 운영합니다.특수교육의 경우 학교별 상황에 따라 단축수업 등을 실시합니다.최은옥 교육부 장관 직무대행은 "학생들의 교육활동과 건강을 보호하고 학부모들의 불편이 없도록 노사협의를 통해 조속히 합리적인 합의점을 찾고자 노력하겠다"며 "교육부와 시도교육청은 안정적인 학교 운영을 위해 현장을 촘촘히 살피고 지원하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)