▲ 성남시청

경기 성남시는 한국토지주택공사(LH)가 검토 중인 분당 서현공공주택지구 주택공급 확대 방안에 반대한다고 밝혔습니다.LH는 최근 정부의 주택공급 확대 기조에 맞춰 율동공원 인근 서현지구(서현동 110번지 일원 24만 7천593㎡)의 용적률을 높여 애초 883 가구(공동주택 824 가구·단독주택 59 가구)로 승인된 공급 물량을 3천967 가구로 4.5배가량 늘리는 방안을 검토하면서 시에 의견을 요청했습니다.이에 성남시는 지난 7일 공급 규모 확대는 받아들일 수 없으며 애초 계획된 883 가구로 사업을 추진해야 한다는 반대 의견을 LH에 전달했습니다.서현지구는 2019년 1천925 가구 규모로 추진됐다가 교통난과 기반시설 부족 등을 우려한 주민 반발과 행정소송 등을 거치며 883 가구로 축소돼 2024년 12월 지구계획 승인을 받았습니다.올해 1월 착공해 부지 조성공사가 진행 중이며, 현재 공정률은 약 12%입니다.성남시는 오랜 협의와 지역 여건 검토를 거쳐 확정된 계획을 갑자기 변경하면 주민 신뢰가 훼손되고 지역사회 갈등이 재연될 수 있다고 지적했습니다.특히 상습 정체 구간인 서현로(국지도 57호선)의 교통 혼잡이 심화하고 도시기반시설 부담이 커질 것이라고 우려했습니다.시는 LH가 공급 확대를 강행할 경우를 대비해 지역주민, 시의회, 정치권과 협력 체계를 구축해 공동 대응할 방침입니다.이와 관련해 LH는 사업계획 변경은 향후 국토교통부에 지구계획 변경 승인을 신청하고 성남시 등 관계기관과 협의를 거쳐 결정될 사안으로 현 단계에서 확정된 내용은 없다는 입장입니다.(사진=성남시 제공, 연합뉴스)