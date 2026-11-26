▲ 김석준 부산시교육감

전국교직원노동조합(전교조) 해직 교사 특별채용 과정에 부당하게 개입한 혐의로 재판에 넘겨진 김석준 부산교육감이 대법원에서 무죄를 확정받았습니다.대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 김 교육감의 직권남용권리행사방해 등 혐의 사건에서 검사의 상고를 기각하고 원심의 무죄 판결을 확정했습니다.김 교육감은 2018년 2월부터 2019년 1월까지 전교조 소속 해직 교사 4명을 특별채용 대상자로 미리 정한 혐의를 받았습니다.부산시교육청 인사 담당 공무원들에게 공개경쟁 절차를 가장해 이들을 채용하도록 지시한 혐의로 2023년 12월 재판에 넘겨졌습니다.1심은 지난해 12월 김 교육감의 혐의를 유죄로 인정했습니다.직위 상실형에 해당하는 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.그러나 올해 8월 2심은 1심 판단을 뒤집고 무죄를 선고했습니다.2심은 특별채용 과정에 절차적 위법이 없고 김 교육감의 행위도 직권남용에 해당하지 않는다고 판단했습니다.검사가 불복했지만 대법원도 2심 판단에 잘못이 없다며 상고를 기각했습니다.(사진=연합뉴스)