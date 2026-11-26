▲ 응급환자 발생한 화물선

부산 앞바다를 항해하던 화물선에서 응급환자 2명이 발생해 1명이 숨지고 1명이 병원으로 옮겨졌습니다.부산해양경찰서에 따르면 어제(25일) 오후 9시 33분쯤, 부산 사하구 북형제섬 동쪽 해상을 항해하던 1천990t급 몽골 선적 화물선에서 응급환자가 발생했다는 신고가 들어왔습니다.복통과 설사 증세를 보이던 인도네시아 국적의 30대 선원이 선내에서 숨졌으며, 같은 증세를 보인 동일 국적의 20대 선원을 육지로 이송해 달라는 내용이었습니다.당초 이들은 오늘 하선해 병원에서 치료받을 예정이었으나 상태가 악화하자 해경에 구조를 요청한 것으로 알려졌습니다.해당 선박에 오른 해경은 20대 선원이 맥박과 호흡은 있으나 의식이 희미한 상태인 것을 확인하고 구조정을 이용해 육지로 이송한 뒤 병원으로 옮겼습니다.이 화물선에는 인도네시아 국적 선원 10명이 타고 있었습니다.또 다른 선원 1명도 앞서 비슷한 증세를 보였으나, 현재는 상태가 호전된 것으로 알려졌습니다.숨진 30대 선원의 시신은 화물선에 남아 있습니다.부산검역소와 세관은 오늘 오전 해상 검역을 실시해 사망자를 확인할 예정입니다.(사진=부산해양경찰서 제공, 연합뉴스)