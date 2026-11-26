▲ 2025년 4월 2일 새 관세 정책 발표하는 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 행정부가 현지시간 25일 무역법 301조 조사결과에 따른 과잉생산 관세를 전격 제시하자 그 대상으로 지목된 14개 경제주체가 긴박하게 대응에 나섰습니다.유럽연합(EU)과 스위스 등은 즉각 노골적으로 반발을 표출했지만, 한국은 최악을 피했다며 한숨을 돌렸습니다.이날 USTR 발표에 따르면 지난 3월 보조금 지원 등을 통한 과잉생산으로 미국 기업에 불리한 환경을 유발한 것으로 지목된 16개 경제주체 중 멕시코, 노르웨이를 제외한 14개 주체가 조사 시작 8개월만에 관세 부과 대상으로 예고됐습니다.15% 상한 관세가 제시된 EU의 올로프 길 집행위원회 대변인은 "조사 결과를 검토할 것"이라면서도 "유럽이 구조적인 과잉 생산의 원천이라는 전제를 강력히 거부한다"고 밝혔습니다.길 대변인은 과잉생산의 상당 부분은 국가 주도로 이뤄지고, 제3국에 집중돼 있다며 "EU 집행위원회는 이 문제에 대한 공동 대응이 이뤄지지 않은 데 대해 유감을 표한다"고 강조했습니다.글로벌 과잉생산의 책임을 중국에 돌리는 발언으로 풀이됩니다.유럽 개별 국가 중 유일하게 15% 관세 대상에 오른 스위스도 곧장 목소리를 냈습니다.스위스 매체 SWI에 따르면 스위스경제단체연합회는 성명에서 "스위스는 세계적인 과잉생산에 기여하지 않는다"며 "스위스에는 수출을 위한 산업정책 보조금 프로그램도 없고, 경쟁력 있는 사업에 참여하는 국영기업도 없다"고 조목조목 반박했습니다.반면 한국은 15% 관세 상한 제시에 그치자 일단은 안도하는 분위깁니다.트럼프 미국 행정부가 한국의 대미 무역흑자 증가를 빌미로 고율의 관세를 부과할 가능성을 배제하기 어렵다는 시각이 있었지만, 지난해 3천500억달러 규모 대미 투자 합의 당시 약속한 15% 관세 상한의 틀이 이번에 그대로 유지됐기 때문입니다.김정관 산업통상부 장관은 이날 "대미 무역수지 흑자가 작년보다 2배 넘게 늘어나는 상황을 대미 투자 프레임워크 없이 맞닥뜨렸다면 상상하기 어려울 정도의 큰 부담이 됐을 것"이라며 "추가 보복 없이 15% 선을 방어해 낸 것으로 선방한 성과라고 본다"고 평가했습니다.그간 미국과 무역패권을 놓고 다퉈온 중국도 상황을 주시하고 있습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 중국에 20% 관세를 제시한 USTR 발표 직전에 "이른바 과잉생산은 거짓 명제"라며 "중국은 이를 구실로 정치적 조작을 하는 것에 반대한다"는 입장을 냈습니다.반면 관세 부과 대상에서 빠진 노르웨이의 에스펜 바르트 에이데 외무장관은 "우리는 조사 과정 전반에 걸쳐 과잉생산 유발 정책이 없다는 점을 분명히 밝혀왔다"며 이번 결정을 환영하는 입장을 냈다고 로이터 통신이 전했습니다.에이데 장관은 "노르웨이는 이 사안과 관련해 USTR과 건설적인 대화를 나눠왔다"며 "노르웨이 기업들은 시장 수요에 맞춰 생산한다"고 강조했습니다.한편 USTR은 과잉생산 조사 결과와 별도로 브라질산 항공기와 설탕에 대한 추가 관세 부과를 예고했으며, 트럼프 행정부와 각을 세우는 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 지난달 당선된 데에 따른 견제구 차원이라는 해석이 나옵니다.현지 일간 폴랴지상파울루 등에 따르면 브라질 대통령실은 "USTR의 일방적인 결정은 진행 중인 양자 협상 과정 내에서 용납할 수 없는 행위"라며 "브라질은 이러한 위협에 굴복하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.대통령실은 "상호주의적 조치(보복 대응)를 배제하지 않고 있다"면서도 "협상을 통한 해결책 역시 계속 모색할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)