노크 없이 화장실 문을 열었다는 이유로 어머니에게 흉기를 휘두른 20대 남성이 항소심에서도 실형을 선고받았습니다.



서울고법 형사6-3부 (민달기 김종우 박정제 고법판사)는 어제(25일) 존속살해미수 등 혐의를 받는 A 씨의 항소를 기각하고 원심과 같은 징역 5년을 선고했습니다.



A 씨는 지난 2월 서울 동작구 자택에서 경찰에 살인 사건을 예고한 뒤 어머니에게 흉기를 휘둘러 살해하려고 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



A 씨의 범행 이유는 어머니가 노크 없이 화장실 문을 열어 격분했기 때문으로 조사됐습니다.



A 씨는 정신질환으로 장기입원 치료를 받던 중 스스로 인신보호 구제를 청구해 퇴원한 뒤 부모와 함께 생활했는데, 입원치료를 받게 한 부모에게 반감을 가졌던 것으로 파악됐습니다.



재판부는 "피고인이 살인 사건을 예고하고 피해자의 신체 부위를 수십 회에 걸쳐 찔렀다"며 사망을 예견할 수 있었다고 지적했습니다.



또한 112에 신고한 사실을 고려하면 심신상실 상태라고 보기도 어렵다면서 원심이 선고한 형이 적절하다고 판단했습니다.



특히 A씨의 어머니가 아들의 선처를 호소하며 탄원서를 제출한 점도 양형에 참작된 것으로 알려졌습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김기현, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)