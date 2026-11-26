▲ 한남3구역 조감도

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서울시 내 재개발사업장 중 가장 규모가 큰 용산구 한남3구역이 뉴타운 지정 23년 만인 오늘(26일) 첫 삽을 떴습니다.한남동·보광동 일대 약 38만 6천㎡ 규모의 노후 주택가는 2030년까지 공공임대주택 1천20세대를 포함한 총 5천970세대의 미니 신도시급 주거 단지로 탈바꿈할 전망입니다.서울시는 오늘 오세훈 서울시장과 권영세 국회의원, 김경대 용산구청장, 조합원 및 지역 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 '한남3재정비촉진구역 주택정비형 재개발사업' 착공식을 열었습니다.한남뉴타운 내 첫 착공입니다.한남3구역은 대규모 사업부지와 최대 58ｍ에 이르는 지형의 높낮이 등 사업 특성을 고려해 도로 등 기반시설 공사를 시작으로 본공사에 착수합니다.준공 목표는 2030년 12월입니다.한남3구역은 8개 블록, 13개 주택용지에 지하 7층∼지상 최고 21층의 공동주택 123개 동으로 조성됩니다.단지에는 초등학교와 공원, 공공청사, 사회복지시설 등 생활 기반 시설도 들어섭니다.지형적 특성과 남산·한강의 경관을 고려해 주거 공간과 기반 시설을 배치하고 쾌적한 보행 환경과 녹지 공간을 확보할 계획입니다.서울시는 향후 한남3구역을 비롯한 한남뉴타운에 용산국제업무지구의 글로벌 일자리와 용산공원의 녹지·문화가 더해지면 이 일대가 주거·업무·여가 기능이 어우러진 '직·주·락 미래도시 용산'의 핵심 공간으로 거듭날 것으로 기대했습니다.한남 일대는 2003년 11월 뉴타운으로 지정된 이후 오세훈 시장의 첫 임기인 2006년 재정비촉진지구 지정, 2009년 재정비촉진계획 결정을 거쳐 재개발사업의 기반을 마련했습니다.그러나 이후 전임 시장 시절 정비사업 정책이 개발에서 관리·보전 중심으로 전환되면서 기존 계획이 재검토되고 건축 심의가 보류되는 등 사업 추진에 어려움을 겪었다고 시는 설명했습니다.서울시의 조합설립인가부터 사업시행계획인가까지 표준 처리 기한은 1년 7개월이지만, 한남3구역은 2012년 조합 설립 이후 사업시행인가를 받기까지 6년 6개월이 걸렸습니다.서울시는 2021년 오 시장 취임 이후 정비사업 규제 완화와 사업성 개선, 신속통합기획 2.0 등을 통해 정체된 정비사업에 속도를 냈다고 강조했습니다.한남3구역 역시 도로와 공원 등 기반 시설을 재배치해 공동주택용지를 확대하고 용도지역 상향, 준주거지역 내 주거 비율 완화 등을 통해 사업성을 높였습니다.행정절차에도 속도를 냈습니다.행정2부시장 주재 특별 공정촉진회의로 사업장별 지연 요인과 주요 일정을 점검하고 서울시·용산구·조합·시공사 간 협력체계를 구축해 사업 추진을 지원했습니다.서울시에 따르면 한남3구역 착공으로 올해 서울시 내 정비사업 착공 물량은 18개 구역 약 2만 3천 호로 늘었습니다.올해 착공 목표인 3만 호의 75.8%에 해당하는 규모입니다.서울시는 해체 공사를 마쳤거나 마무리 단계에 있는 나머지 7개 구역도 다음 달 중 순차적으로 착공할 수 있도록 후속 절차를 관리해 연말까지 목표 물량을 달성할 계획입니다.또, 2031년까지 31만 호 착공 목표를 달성하기 위해 2027∼2028년 착공 예정인 핵심 전략사업장에 대한 현장 점검과 행정 지원을 강화합니다.오세훈 시장은 "처음 이곳의 미래를 그렸던 시장으로서 23년의 기다림 끝에 한남3구역이 첫 삽을 뜨게 돼 감회가 남다르다"며 "안전을 최우선에 두고 공사 기간 주변 주민 불편을 세심히 살피며 성공적인 사업 추진을 뒷받침하겠다"고 말했습니다.이어 "재개발·재건축의 속도는 곧 서울의 주택 공급 속도"라며 "올해 3만 호, 2031년까지 31만 호 착공을 목표로 사업장 하나하나의 공정을 끝까지 챙기고 약속한 물량을 약속한 시기에 공급하겠다"고 강조했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)