▲ 금속탐지기 든 감독관

전국 시도교육청이 인공지능(AI)을 활용한 내신시험 부정행위를 막기 위해 기말고사를 앞두고 금속탐지기 약 1만 2천 개를 추가 구매합니다.교육부는 오늘(26일) 전국 시도교육청이 현재 보유한 금속탐지기가 약 8천3백 개로, 추가 구매가 이뤄지면 다음 달 중까지 총 2만 개가량을 확보하게 된다고 밝혔습니다.교육부는 "현재 시도교육청은 스마트기기 소지 확인에 필요한 금속탐지기를 약 8천3백 개 보유하고 있다"며 "12월 첫째∼둘째 주에 예정된 고등학교 1·2학년 기말고사에 대비해 금속탐지기 약 1만 2천 개를 추가 구매할 계획"이라고 설명했습니다.시도교육청은 또 부족한 금속탐지기를 경찰청 등 지역 공공기관에서 대여하거나 인근 학교 간 공동 활용 등 다양한 방법을 통해 학교의 기말고사 운영에 불편함이 없도록 지원할 예정이라고 전했습니다.교육부는 어제 '스마트기기 활용 내신평가 부정행위 예방을 위한 학교 시험관리 유의사항'을 시도교육청에 안내했습니다.공문에는 학교가 스마트기기를 활용한 부정행위에 대응하고 시험 관리에 필요한 사항을 준비할 수 있도록 학교 시험관리 유의사항, 학생 교육용 자료, 각종 서식 등이 담겼습니다.교육부는 스마트기기를 활용한 부정행위의 중대성을 고려해 다른 유형의 부정행위보다 더욱 높은 수준으로 엄정하게 조치할 것을 권고했다고 덧붙였습니다.다만 이번 기말고사 전에 학업성적관리규정 및 학칙을 개정하기 어렵고 개정에 약 1개월의 시간이 소요되는 점을 감안해 학교가 현행 규정에 따라 엄중하게 처리하도록 안내했습니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)