▲ 김가영(왼쪽)과 스롱 피아비

김가영과 스롱 피아비가 프로당구 2026-2027시즌 6차 투어 여자부(LPBA) 8강에서 격돌합니다.김가영은 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 '휴온스 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 16강에서 오도희를 세트스코어 3대 0으로 꺾었습니다.또한 스롱은 권발해를 3대 1로 제압하고 8강에 올라 '김가영 vs 스롱' 대진표를 완성했습니다.역대 13차례 맞대결에서는 스롱이 8승 5패로 앞서 있으나 최근 5경기에서는 김가영이 3승 2패로 우세합니다.직전 대결인 이번 시즌 2차 투어 결승에서는 스롱이 4대 2로 승리해 통산 10번째 우승 트로피를 들어 올렸습니다.4차 투어 우승자 정수빈은 김상아를 풀세트 끝에 물리치고 8강에 올라 이미래를 3대 1로 꺾은 한슬기와 맞대결합니다.남은 8강 대진은 김보미-임경진, 김다희-이신영으로 확정됐습니다.남자부(PBA) 64강에서는 국내 강자들이 대거 탈락했습니다.조재호는 박동준에게 승부치기 끝에 패했고, 강동궁은 오태준에 0대 3으로 무릎을 꿇었습니다.최성원도 김임권에 1대 3으로 졌습니다.시즌 랭킹 1위 조건휘 역시 선지훈과의 승부치기에서 밀려 2연속 우승 도전이 좌절됐습니다.반면 김영원은 사바시 불루트를, 다니엘 산체스는 톤비엣호앙밍을 각각 3대 1로 꺾고 32강에 합류했습니다.김준태는 강상구를 3대 0으로 제압했고, 세미 사이그너, 이충복, 에디 레펀스, 다비드 마르티네스 등도 32강에 진출했습니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)