▲ 뇌사 장기기증으로 2명에게 간과 신장을 나누고 떠난 김하리 양

첫 돌을 막 넘긴 아기가 장기기증으로 2명에게 새 삶을 선물하고 떠났습니다.한국장기조직기증원은 6월 4일 제주대학교병원에서 김하리 양이 뇌사 장기기증으로 2명에게 간과 신장을 나누고 떠났다고 26일 밝혔습니다.지난해 5월 8일 제주도에서 태어난 하리 양은 올해 5월 중순 갑자기 고열이 나 병원에서 진료받았지만, 증세가 악화하면서 깨어나지 못하고 뇌사 판정을 받았습니다.하리 양의 부모는 중환자실 앞에 놓인 장기기증 안내문을 보고 기증을 고민하기 시작했습니다.회복을 기대하기 어려운 상황에서 힘들어하는 딸을 지켜보며 결국 이별을 받아들였고, 딸이 떠나는 길에 다른 아픈 이에게 희망이 되기를 바랐습니다.아버지 김 모 씨는 "다른 누군가에게 소중한 사람과의 이별을 미룰 기회를 줄 수 있다면 하리가 마지막에 의미 있는 일을 남기고 가는 게 아닐까 싶었다"며 "기증 이후 수혜자 측의 감사 편지를 전해 받았는데 고맙다는 이야기를 듣고 조금은 위로가 됐다"고 말했습니다.하리 양의 태명은 네 살 터울의 언니가 어린이집에서 배운 영어 단어로 지어 준 '해피'였습니다.하리 양의 부모는 큰 욕심 없이 딸이 건강하게 자라 언니와 사이좋게 지내기만을 바랐다고 전했습니다.잘 웃고 애교가 많았던 하리 양은 엄마·아빠 품에 안기는 걸 유난히 좋아했고, 할아버지가 농사지은 귤을 특히 즐겨 먹었습니다.언니가 가는 곳마다 졸졸 따라다녔고, 언니도 동생을 무척 아꼈다고 설명했습니다.하리 양의 언니는 동생을 향한 그리움을 올해 크리스마스 소원에 담아 산타 할아버지에게 망원경을 부탁했습니다.아버지 김 씨는 "처음에는 우주나 구름을 보려나 했는데 하리가 하늘나라에 있으니까 망원경으로 보겠다고 하더라"고 밝혔습니다.아버지는 하리 양에게 "엄마, 아빠, 언니는 우리 하리랑 보낸 1년이 너무 소중하고 행복했단다. 항상 우리 하리 생각하며 지내고 있을게. 우리에게 와 줘서 고마웠어. 너무너무 보고 싶고 사랑해, 우리 작은딸"이라며 마지막 인사를 건넸습니다.이삼열 한국장기조직기증원 원장은 "어린 딸을 떠나보내는 슬픔 속에서도 생명나눔을 결정해 주신 유가족께 깊은 감사와 위로를 전한다"며 "김하리 양이 남긴 사랑이 새 삶을 얻은 이들 안에서 오래도록 이어지길 바란다"고 강조했습니다.(사진=한국장기조직기증원 제공, 연합뉴스)