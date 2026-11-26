▲ 함영주 하나금융지주 회장이 26일 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 하나은행 채용 관련 업무방해 혐의 파기환송심 선고공판에 출석하고 있다.

하나은행 채용 비리 혐의로 기소된 함영주 하나금융지주 회장이 파기환송심에서 무죄를 선고받았습니다.서울서부지법 형사항소2-3부는 오늘(26일) 함 회장의 업무방해 혐의 파기환송심에서 검찰 항소를 기각하고, 무죄를 선고한 1심 판단을 유지했습니다.함 회장은 하나은행장으로 있던 2015년~2016년, 신입 행원 공채 과정에서 지인의 청탁을 받고 특정 지원자가 합격하도록 개입한 혐의로 2018년 6월 재판에 넘겨졌습니다.2022년 1심은 무죄를 선고했지만, 2심은 일부 혐의를 유죄로 보고 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.하지만 대법원은 지난 1월 업무방해 혐의를 무죄 취지로 판단해 사건을 돌려보냈습니다.남녀고용평등법 위반 혐의는 벌금 300만 원이 확정됐습니다.공소청이 재상고하지 않으면 함 회장의 채용 비리 재판은 마무리됩니다.(사진=연합뉴스)