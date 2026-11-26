이미지 확대하기

세계에서 가장 아름다운 여성을 선정하는 '미스 유니버스' 대회에서 사상 처음으로 아이를 둔 엄마 우승자가 탄생했습니다.주인공은 푸에르토리코 출신 제니퍼 바레토(27)입니다.25일(현지시간) 멕시코 일간 엘우니베르살과 현지 언론, EFE 통신 등에 따르면 바레토는 전날 밤 푸에르토리코 산후안의 호세 미겔 아그렐로트 콜리세움에서 열린 대회 결선에서 멜리사 누녜스(도미니카공화국·2위), 클라라 베가스(베네수엘라·3위), 베아 밀란 윈도르스키(필리핀·4위) 등을 제치고 왕관을 차지했습니다.이로써 대회 75년 역사상 처음으로 기혼 여성이자 아이 엄마인 '미스 유니버스'가 탄생했습니다.바레토는 미국 육군 병장의 아내이자 7세 딸의 엄마입니다.미스 유니버스는 수십 년 동안 기혼 여성과 어머니의 출전을 엄격히 제한했습니다.69년 전에는 미국 대표로 선발된 메리 레오나 게이지가 기혼자이자 두 아이의 엄마라는 사실이 뒤늦게 밝혀지면서 '미스 USA' 왕관을 박탈당하고 본선에서 실격 처리되기도 했습니다.그러나 시대가 변하고 기혼자에 대한 차별이라는 비판이 꾸준히 제기되자, 대회 조직위원회는 2022년 규정을 개정해 2023년 대회부터 기혼 여성과 어머니에게 문호를 개방했습니다.75년 만에 기혼 여성으로는 처음 왕관을 차지한 바레토는 연구심리학과 임상사회복지학 석사 학위를 보유하고 있으며 현재 미국 국방부에서 유해 행동을 막는 예방 전문가로 근무하고 있습니다.모델로서 첫 런웨이 무대에 선 건 불과 9개월 전인 올해 2월이었습니다.푸에르토리코에 20년 만에 통산 6번째 미스 유니버스 왕관을 안긴 바레토는 우승 후 인터뷰에서 "푸에르토리코의 여성으로서뿐만 아니라 전 세계를 대표하는 여성으로서 사명감을 가지고 있다"며 "완벽하지 않지만, 기억에 남는 사람이 되기 위해 이곳에 왔으며 여러분 모두의 존경과 사랑을 얻을 수 있도록 노력하겠다"고 포부를 밝혔습니다.로널드 데이 미스 유니버스 조직위원회 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 "그녀의 여정은 모성과 결혼, 그리고 개인적 야망이 서로 배타적인 것이 아니며, 여성의 잠재력은 결코 현재 처한 삶의 단계에 의해 규정돼서는 안 된다는 사실을 일깨워주는 강력한 메시지"라고 밝혔습니다.(사진=AP 연합뉴스)