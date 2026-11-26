▲ 롭 맨프레드 MLB 커미셔너

미국프로야구 메이저리그(MLB) 사무국과 30개 구단이 다음 달 노사 단체협약 만료를 앞두고 직장 폐쇄가 합법이라는 판단을 내려달라며 선수노조를 상대로 소송을 냈습니다.AP통신은 오늘(26일) MLB 사무국과 30개 구단 측이 현행 단체협약 만료 후 직장 폐쇄에 들어가도 반독점법에 어긋나지 않는다는 점을 확인해 달라며 미국 뉴욕 남부연방지방법원에 소장을 냈다고 보도했습니다.사무국은 선수들이 직장 폐쇄를 구단 간 담합으로 보고 반독점 소송을 낼 가능성에 대비해 먼저 법원의 판단을 구했다고 설명했습니다.사무국과 30개 구단은 다음 달 2일 오후 1시 59분까지 새 단체협약을 맺지 못하면 직장 폐쇄에 들어갈 방침입니다.이번 소송에 대해 선수노조는 성명을 내고 "사무국이 성실히 교섭하는 대신 협상 도중 법원으로 달려간 것은 매우 실망스럽다"고 반발했습니다.직장폐쇄는 구단이 선수들의 구단 훈련 참여와 경기 출전을 막는 조치입니다.이 기간엔 선수들이 구단 훈련 시설을 이용할 수 없고 메이저리그 자유계약선수(FA) 계약과 트레이드도 중단됩니다.2021년 12월 시작된 직장폐쇄는 이듬해 3월 노사가 새 단체협약에 합의하면서 99일 만에 끝났습니다.MLB는 2022시즌 정규리그 개막을 일주일 늦췄지만 더블헤더 등을 편성해 팀당 162경기를 모두 치렀습니다.현재 MLB 노사 협상은 구단별 선수단 연봉 총액에 상한을 두는 '샐러리캡' 도입을 놓고 평행선을 달리고 있습니다.선수노조는 24일 중계권 수입을 30개 구단이 똑같이 나누자는 제안을 받아들였고, 사무국은 이튿날 선수 연봉 일부를 미리 떼어두는 '에스크로' 조항을 철회했습니다.다만 노조는 선수 몫을 리그 수익의 절반에 맞추기 위해 이후 시즌의 구단별 연봉 상·하한액을 조정하자는 사무국 수정안도 결국 선수 연봉을 억제한다며 반대했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)