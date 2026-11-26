▲ LG 트윈스에 입단한 포수 김민식

프로야구 LG 트윈스가 두 차례 통합우승을 경험한 베테랑 포수 김민식(37)을 영입했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.2012년 신인 드래프트 2라운드 전체 11순위로 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에 입단한 김민식은 2017년 KIA 타이거즈로 이적해 그해 통합우승에 힘을 보탰습니다.2022년엔 트레이드로 친정팀 SSG에 돌아와 두 번째 우승 반지를 꼈습니다.KBO리그 11시즌 통산 880경기에서 타율 0.225, 452안타, 25홈런, 224타점, 239득점을 기록했습니다.올 시즌엔 14경기에 출전해 타율 0.143(28타수 4안타)을 기록했고, 12일 SSG로부터 재계약 불가 통보를 받았습니다.김민식은 "명문 구단 LG의 일원이 되어 기쁘고 감사하다"며 "팀이 내게 원하는 역할이 무엇인지 잘 알고 있는 만큼, 빨리 적응해서 팀 승리에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.LG 구단은 "김민식은 과거 두 번의 소속팀 통합우승을 이끌었던 검증된 베테랑 포수"라며 "풍부한 경험을 바탕으로 팀 포수진의 선수층을 강화하고, 젊은 투수들과 포수들의 성장에도 긍정적인 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.(사진=LG 트윈스 제공, 연합뉴스)