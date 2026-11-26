▲ 폭우로 침수된 인도네시아 광산서 실종자 수색하는 구조대원들

인도네시아에서 폭우가 내린 뒤 강이 범람해 지하 100m 깊이의 광산 갱도가 침수되면서 광부 9명이 매몰돼 숨지고 17명이 실종됐습니다.현지 시간 26일 AP 통신과 중국 관영 신화통신 등에 따르면 지난 24일 밤 인도네시아 서자바주 보고르에 있는 강이 폭우로 범람하면서 인근 광산 갱도가 침수됐습니다.이 사고로 지하 100m 깊이의 갱도 안에서 금을 채굴하던 광부 9명이 매몰돼 숨지고 17명이 실종됐습니다.구조 당국은 사고 당시 광부들이 무허가 광산에서 불법으로 채굴 작업을 하고 있었기 때문에 곧바로 신고하지 않았다고 밝혔습니다.서자바주 경찰 대변인인 헨드라 로츠마완은 "침수 사고가 발생한 지 16시간 뒤에 광부들이 매몰됐다는 신고를 처음 접수했다"며 "갱도가 완전히 침수되기 전에 다른 광부 11명은 굴착 구역 중 한 곳에서 탈출했다"고 설명했습니다.구조 당국은 군인과 경찰 등 325명을 투입해 갱도 안팎에서 실종자들을 수색하고 있습니다.다만 구조대는 갱도가 깊은 데다 진입로가 좁고 주변이 어두워 실종자를 찾는 데 어려움이 있다면서 갱도 내부에 찬 물을 퍼내는 배수 작업을 하고 있다고 설명했습니다.사고가 난 광산은 인도네시아 수도 자카르타에서 남쪽으로 60㎞가량 떨어진 산악지대인 보고르 퐁코르 지역에 있습니다.퐁코르 일대에서 금 채굴 사업을 운영하는 국영 광산기업 '안탐'은 무허가 광산에서 발생한 이번 사고는 자사와 관련이 없다고 밝혔습니다.각종 자원이 풍부한 인도네시아에서는 적절한 안전조치 없이 무허가로 광산을 개발하다가 갑자기 발생한 자연재해로 인해 인명피해가 발생하는 일이 잦습니다.앞서 2019년 5월에도 퐁코르 지역에서 산사태가 발생해 불법 광산에서 작업하던 광부 5명이 숨지고 20명가량이 매몰돼 실종됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)