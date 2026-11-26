상품들이 줄지어 진열돼 있는 한 대형마트.



카트를 끌며 장을 보는 한 어르신이 뒤돌아 서 있는데 이 영상 촬영자로 추정되는 인물이 카트 안으로 물건을 휙 집어 던집니다.



그러곤, 딴청을 피우는데 뒤늦게 이를 확인한 어르신이 이 인물을 매섭게 노려보자 이런 황당무계한 답변이 돌아옵니다.



[뭐 때문에?]



[이걸 왜 던져요?]



[아, 이거 제 카트인 줄 알고.]



어르신을 겨냥한 도를 넘은 이 영상은 이틀 전, SNS 등지에 올라와 공분을 사고 있습니다.



엑스에는 '마트에서 노인 상대로 도 넘은 장난'이란 머리글이 달린 게시물이 게재됐고, 계정 주인은 "이래서 가정교육이 중요한 거다. 우리 아빠가 당했다고 생각하니까 너무 화가 난다"는 의견을 달았습니다.



다만, 이 영상이 언제 촬영됐고 사건의 진위와 그 경과에 대해선 아직 확인되거나 알려지지 않았습니다.



영상을 본 누리꾼들은 "타인에 대한 예의가 없다", "영상거리 만든 거 같은데 선을 넘었다", "철없다"와 같은 날 선 반응을 내보였습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)