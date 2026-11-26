▲ 민주당 김민석 대표

김민석 대표가 오세훈 서울시장이 국무회의에서 발언권을 얻지 못했다며 유감을 표명한 것과 관련해 "서울시정을 정치 활동, 대권 준비의 징검다리로 활용하는 모습을 계속 보이는 것은 시민에게뿐 아니라 본인에게도 전혀 도움이 안 될 것"이라고 비판했습니다.김 대표는 오늘(26일) 민주당 유튜브 '민티 07'에서 "(오 시장이) 깊이 자성하셨으면 좋겠다"며 이같이 말했습니다.오 시장은 그제 국무회의에서 발언을 신청했지만 조작기소 특검과 조희대 대법원장 탄핵에 관한 민심을 전하려 한다고 하자 이재명 대통령이 회의를 종료하면서 발언권을 얻지 못했습니다.김 대표는 "국무회의는 그날그날 다루는 주제가 있기 때문에 (서울시장과 같은) 배석자는 주제와 관련해 발언권을 얻어 발언하는 것"이라며 "거기서 갑자기 탄핵과 특검에 대한 얘기를 전하겠다고 하는 것은 좀 생뚱맞다"고 지적했습니다.이어 "정치적인 활동을 하려면 밖에 나가서 기자회견을 할 수도 있고 글을 쓸 수 있고 얼마든지 할 수 있는 것 아닌가"라며 "일종의 보여주기 위한 그런 것"이라고 꼬집었습니다.그러면서 "(국무회의는) 서울시정과 관련된 민생 문제에 대해 정말 민심을 전하고 생산적인 건의가 있으면 할 수 있는 아주 귀하고 좋은 기회와 시간"이라며 "그것을 오히려 선용하고 활용하는 것이 서울시장으로서의 본분과 역할에 맞지 않겠는가"라고 반문했습니다.또 "오 시장께서 지난 서울시장 선거 이전에도 계속 서울시정에 관심을 별로 갖지 않아 시민들의 실망이 높았다"며 최근 정치자금법 위반 사건 항소심에서 무죄를 선고받았다고 해서 마치 아무 일도 없었던 듯 정치 활동에 나서는 것은 바람직하지 않다는 취지로 비판했습니다.김 대표는 어제 자신이 제안한 조희대 대법원장 탄핵 추진을 위한 '진보 5당 연대'에 대해서는 "탄핵 초안을 다듬는 과정도 함께할 수 있을 것이고 국회에서 발의할 때 함께하는 것은 당연하다"며 "이것이 잘 되면 그 이후에 시민사회와도 함께할 수 있도록 보폭을 넓혀가면 어떤가 하는 생각을 하고 있다"고 말했습니다.탄핵소추안 발의 및 처리 등 일정과 관련해서는 "예산 처리 문제가 있어 우선 그 문제에 대해서는 원내 일정 조율을 맡겨 놓은 상태"라고 설명했습니다.국민의힘이 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 채택 거부 방침을 밝힌 데 대해서는 "합의로 '부적격'을 안 하면 아예 채택을 거부하겠다는 것은 과도한 억지"라며 합의 불발 시 단독 채택 가능성을 시사했습니다.김 대표는 "전체회의를 통해 함께 채택하는 것을 노력하고 정 안 되면 독자적으로라도 해야 하는 것 아닌가 이렇게 보고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)