▲ 울산지법

금전 문제로 갈등을 빚던 동거녀를 흉기로 숨지게 한 50대에게 징역 12년이 선고됐습니다.울산지법 형사12부(이영제 부장판사)는 살인 혐의로 재판에 넘겨진 A 씨에게 이처럼 선고했다고 26일 밝혔습니다.A 씨는 올해 6월 밤 경남 양산 주거지에서 동거녀 B 씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의로 기소됐습니다.A 씨는 평소 B 씨 부탁을 받고 동생들에게 수시로 돈을 빌려 B 씨에게 주었는데, B 씨가 돈을 갚지 않고 오히려 동생을 험담해 불만을 품고 있었습니다.사건 당일 역시 A 씨가 집에서 동생과 통화를 하고 있는데, 옆에 있던 B 씨가 동생을 향해 욕설하면서 말다툼을 벌이게 됐습니다.그러던 중 B 씨가 "경찰을 불러달라"고 크게 소리쳤고, A 씨는 며칠 전에도 B 씨가 비슷한 일로 경찰에 신고했던 사실이 떠올라 격분해 B 씨에게 흉기를 휘둘렀습니다.A 씨는 B 씨를 살해한 후 집을 나와 동생에게 범행 사실을 알렸고, 동생이 경찰에 신고해 검거됐습니다.재판 과정에서 A 씨 측은 사실상 자수한 것이라고 주장했으나, 재판부는 동생이 A 씨 의사와 관계 없이 신고한 것이라며 받아들이지 않았습니다.재판부는 "사람의 생명은 무엇과도 바꿀 수 없는 절대적 가치"라며, "피고인이 계획적으로 범행하지는 않은 점과 반성하는 점은 참작했다"고 양형 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)