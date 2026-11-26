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천만 흥행을 달성했던 '국제시장'의 후속작 '국제시장2'가 2027년 설 시즌 개봉한다.'국제시장2'는 '국제시장'을 터전으로 격변하는 시대를 살아온 아버지 진만(이성민 분)이 자신의 기대와 다른 삶을 선택한 아들 세주(강하늘 분)와 갈등하며 서로를 마주하게 되는 이야기를 담았다. 2014년 개봉해 전국 1,426만 명을 모은 흥행작의 속편이다. 전편과 마찬가지로 윤제균 감독이 메가폰을 잡았고 이성민, 강하늘, 문소리, 정성일, 박진주 등이 새롭게 합류했다.이성민은 가족을 위해 평생을 묵묵히 견뎌온 아버지 진만을 연기하며 1편의 황정민이 보여준 진한 부성애와는 또 다른 매력을 보여줄 예정이다. 강하늘은 막내아들 세주, 문소리는 어머니 옥련, 정성일은 집안의 든든한 기둥인 장남 동주, 우지현은 현실감 넘치는 둘째 기주, 박진주는 집안의 활력소인 셋째 희주 역을 맡았다. 김금순이 고모 성자로 합류했다.제작진은 함께 공개된 런칭 포스터와 영상을 통해 진만네 가족의 희로애락과 일곱 배우가 전하는 가족의 의미를 담은 메시지를 전했다.내년 설 연휴를 공략하는 '국제시장2'가 1편에 이은 성공을 재현할지 영화계의 관심도 집중되고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)