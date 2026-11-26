▲ 신현송 한국은행 총재가 26일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의에 참석해 있다.
한국은행이 내년 한국 경제 성장률 전망치를 기존 2.9%에서 4.1%로 대폭 상향 조정했습니다.
올해 경제 성장률 전망치도 기존 3.3%에서 3.9%로 높였습니다.
한은은 수정 경제 전망에서 내년 성장률 전망치를 기존 2.9%에서 4.1%로 1.2%p 올렸습니다.
한은은 지난해 11월 내년 성장률 전망치를 1.9%로 처음 제시한 뒤 지난 2월 1.8%로 낮췄습니다.
이후 5월 2.1%, 8월 2.9%로 상향 조정한 데 이어 이번에도 큰 폭으로 올렸습니다.
내년 성장률 전망치 상향 조정 폭은 한은이 이듬해 경제 성장률 전망을 시작한 2008년 12월 이후 최대치입니다.
직전 최대치는 글로벌 금융위기 직후인 2009년 12월에 기록했습니다.
당시 한은은 이듬해 성장률 전망치를 3.6%에서 4.6%로 1.0%p 높였습니다.
코로나19 사태 이후 경기 회복이 본격화하던 2021년 5월에는 해당 연도 성장률 전망치를 3.0%에서 4.0%로 1.0%p 올린 바 있습니다.
한은은 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 3.9%로 전망해 지난 8월 전망치보다 0.6%포인트(p) 높였습니다.
이는 2021년 성장률(4.7%) 이후 5년 만에 가장 높은 수준입니다.
성장률 상향은 반도체 수출 호조에 힘입어 올해 경제 성장세가 당초 예상보다 강한 점을 고려한 것으로 보입니다.
올해 3분기 GDP 성장률은 전 분기 대비 1.0%로 전망치(0.3%)의 세 배를 웃돌았습니다.
10월 수출액은 1천152억8천만 달러로 지난해 같은 기간보다 93.7% 증가했습니다.
11월 1∼20일 수출액도 774억 달러로 지난해 같은 기간보다 101.5% 늘어 역대 최대 규모를 경신했습니다.
한은은 2024년 11월 올해 연간 성장률 전망치를 1.8%로 처음 제시한 뒤 지난해 5월 1.6%로 낮췄습니다.
이후 지난해 11월 1.8%, 올해 2월 2.0%, 5월 2.6%, 8월 3.3%로 연속해서 올려 왔습니다.
이번 한은 전망치는 한국개발연구원(KDI·3.8%)과 경제협력개발기구(OECD·3.7%) 등 국내외 기관의 전망치보다 높습니다.
국제통화기금(IMF·3.9%)의 전망치와는 같은 수준입니다.
주요 투자은행(IB) 8곳의 지난달 말 평균 전망치인 3.7%도 웃돕니다.
한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치를 기존 2.7%로 유지했습니다.
내년 전망치는 2.3%에서 2.4%로 0.1%p 높였습니다.
(사진=연합뉴스)
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