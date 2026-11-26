▲ 신현송 한국은행 총재가 26일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의에 참석해 있다.

한국은행이 내년 한국 경제 성장률 전망치를 기존 2.9%에서 4.1%로 대폭 상향 조정했습니다.올해 경제 성장률 전망치도 기존 3.3%에서 3.9%로 높였습니다.한은은 수정 경제 전망에서 내년 성장률 전망치를 기존 2.9%에서 4.1%로 1.2%p 올렸습니다.한은은 지난해 11월 내년 성장률 전망치를 1.9%로 처음 제시한 뒤 지난 2월 1.8%로 낮췄습니다.이후 5월 2.1%, 8월 2.9%로 상향 조정한 데 이어 이번에도 큰 폭으로 올렸습니다.내년 성장률 전망치 상향 조정 폭은 한은이 이듬해 경제 성장률 전망을 시작한 2008년 12월 이후 최대치입니다.직전 최대치는 글로벌 금융위기 직후인 2009년 12월에 기록했습니다.당시 한은은 이듬해 성장률 전망치를 3.6%에서 4.6%로 1.0%p 높였습니다.코로나19 사태 이후 경기 회복이 본격화하던 2021년 5월에는 해당 연도 성장률 전망치를 3.0%에서 4.0%로 1.0%p 올린 바 있습니다.한은은 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 3.9%로 전망해 지난 8월 전망치보다 0.6%포인트(p) 높였습니다.이는 2021년 성장률(4.7%) 이후 5년 만에 가장 높은 수준입니다.성장률 상향은 반도체 수출 호조에 힘입어 올해 경제 성장세가 당초 예상보다 강한 점을 고려한 것으로 보입니다.올해 3분기 GDP 성장률은 전 분기 대비 1.0%로 전망치(0.3%)의 세 배를 웃돌았습니다.10월 수출액은 1천152억8천만 달러로 지난해 같은 기간보다 93.7% 증가했습니다.11월 1∼20일 수출액도 774억 달러로 지난해 같은 기간보다 101.5% 늘어 역대 최대 규모를 경신했습니다.한은은 2024년 11월 올해 연간 성장률 전망치를 1.8%로 처음 제시한 뒤 지난해 5월 1.6%로 낮췄습니다.이후 지난해 11월 1.8%, 올해 2월 2.0%, 5월 2.6%, 8월 3.3%로 연속해서 올려 왔습니다.이번 한은 전망치는 한국개발연구원(KDI·3.8%)과 경제협력개발기구(OECD·3.7%) 등 국내외 기관의 전망치보다 높습니다.국제통화기금(IMF·3.9%)의 전망치와는 같은 수준입니다.주요 투자은행(IB) 8곳의 지난달 말 평균 전망치인 3.7%도 웃돕니다.한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치를 기존 2.7%로 유지했습니다.내년 전망치는 2.3%에서 2.4%로 0.1%p 높였습니다.(사진=연합뉴스)