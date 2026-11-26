[경제 365]



올해 사상 처음 연간 수출 1조 달러를 달성한 한국 수출이 지난 60여 년 동안 세계 평균의 2배 가까운 속도로 성장해 온 것으로 나타났습니다.



대한상공회의소 보고서에 따르면, 1960년부터 지난해까지 한국 수출은 연평균 16.6% 늘어, 같은 기간 세계 수출 증가율 8.6%를 크게 웃돌았습니다.



세계 수출에서 차지하는 비중도 1964년 0.07%, 82위에서 지난해 2.69%, 8위로 높아졌습니다.



1961년부터 2024년까지 수출의 경제 성장 기여도는 27.1%로, 민간 소비 다음으로 컸습니다.



특히 2021년부터 2024년까지는 수출이 성장의 절반 이상인 51.7%를 이끌었습니다.



대한상의는 반도체를 이을 차세대 주력 품목을 키우고, 미국·중국 의존에서 오는 통상 리스크를 줄여야 한다고 제언했습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.