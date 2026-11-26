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2014년 천만 관객의 흥행 기록을 쓴 영화 '국제시장'이 12년여 만에 후속작으로 돌아옵니다.배급사 CJ ENM은 '국제시장2'가 내년 초 개봉해 설 연휴에 관객을 만난다고 밝혔습니다.'국제시장2'는 부산 국제시장을 터전으로 살아온 가장 진만(이성민 분)과 아버지의 기대와는 다른 삶을 살아온 아들 세주(강하늘)를 중심으로 한 가족의 이야기를 담았습니다.2014년 연말 개봉해 1천425만여 명의 관객을 동원한 '국제시장'의 후속편입니다.전작은 6·25 전쟁, 월남 파병, 파독 근로 등 굵직한 한국 현대사를 관통한 한 세대의 이야기로 공감을 얻었습니다.'국제시장2'도 다양한 사건을 통해 격변하는 한국 사회와 이를 관통하며 살아온 가족을 조명합니다.'해운대'(2009) 등을 만든 국내 대표 흥행 감독 윤제균이 전작에 이어 메가폰을 잡았습니다.진만 역의 이성민과 세주 역의 강하늘을 비롯해 문소리, 오달수, 김금순, 정성일, 박진주, 우지현 등의 배우가 함께했습니다.(사진=CJ ENM 제공, 연합뉴스)