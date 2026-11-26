▲ 앤젤리나 졸리와 브래드 피트

할리우드 스타 커플이었던 앤젤리나 졸리(51)와 브래드 피트(62)가 결별한 지 10년 만에 모든 법적 분쟁을 마무리했습니다.AP통신은 현지 시간 25일 두 사람이 프랑스 와이너리 소유권을 둘러싼 소송을 끝내기로 합의했다고 보도했습니다.두 사람은 공동성명을 통해 "가족의 이익을 최우선으로 고려해 법정 밖에서 합의했다"고 밝혔습니다.다만 구체적인 합의 내용은 공개되지 않았습니다.두 사람은 지난 2016년 결별했지만, 양육권 등을 둘러싼 분쟁은 2024년 말에야 합의로 마무리됐습니다.그러나 2008년 공동으로 매입한 프랑스 남부의 와이너리 '샤토 미라발'의 처분을 둘러싼 민사 소송은 계속됐습니다.졸리는 이혼 후인 2021년 10월 자신의 와이너리 지분을 와인업체 테누테 델 몬도에 매각했습니다.이에 피트는 자신이 졸리의 지분을 인수하기로 합의했는데도 졸리가 일방적으로 지분을 매각했다면서 이듬해 소송을 제기했습니다.당초 재산권 문제로 시작된 소송은 두 사람의 결별 배경이 된 가정폭력 의혹으로까지 확대됐습니다.졸리는 피트가 와이너리 지분 인수 협상 과정에서 광범위한 비밀 유지 계약을 요구했다고 주장했습니다.자신과 자녀들에 대한 학대 의혹을 은폐하기 위한 목적이었다는 것입니다.앞서 졸리는 2016년 가족과 함께 전용기로 이동하던 중 피트가 자신과 자녀들을 학대했다며 이혼을 신청했습니다.미 연방수사국(FBI)과 아동보호 당국이 당시 피트의 행동에 대해 조사했지만, 형사 기소로 이어지지는 않았습니다.피트는 학대 의혹을 부인했지만, 당시 음주 문제가 있었다는 사실은 인정했습니다.두 사람은 2000년대 중반 영화 '미스터 & 미세스 스미스'에 함께 출연한 것을 계기로 커플이 됐고, 2014년 결혼했습니다.두 사람의 자녀 6명은 이란성 쌍둥이인 비비언과 녹스가 지난 7월 18세가 되면서 모두 성인이 됐습니다.자녀 중 상당수는 아버지의 성인 '피트'를 사용하지 않는 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)