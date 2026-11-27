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"올해 수험생들이 민사소송법에서 점수가 매우 잘 나왔습니다. 수험생들이 예상한 문제가 많이 나왔습니다. 학원가에서는 이를 '적중률이 높았다'고 말합니다. 이 과목 하나가 잘 나오니까 전반적인 평균 점수가 올라가고, 자연히 60점 이상 고득점자도 늘어난 걸로 보고 있습니다." - A 변리사 학원 관계자

"특허법은 역대 가장 어려웠습니다. 사실관계가 길고 상세하며 실무적 요소가 많아서 짧은 시간에 대응하기 어려웠고, 예상대로 예년보다 과락이 많았습니다. 반면, 민사소송법은 상대적으로 쉬웠습니다. 이런 난이도 격차를 고려할 때, 다른 변수를 고려하지 않더라도, 충분히 나올 수 있는 통계라고 해석하고 있습니다." - B 변리사 학원 관계자

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■ 검증 대상의 출처

· 관련 언론 보도 :

https://weekly.khan.co.kr/article/202611232332001

https://view.asiae.co.kr/article/2026112318583229341

https://ichannela.com/news/detail/000000561190.do

https://www.mk.co.kr/news/society/12216579

https://www.kmib.co.kr/article/20261123500391

https://www.inews24.com/view/2029286

등 다수.



■ 근거 자료

· 관세사·세무사·감정평가사·변리사 평균 점수 구간별 응시자(2022∼2026년), 지난 24일 한국산업인력공단 제공 자료.

· 변리사 학원 관계자 2명, 지난 24일 SBS '사실은'팀 전화 통화

· 법률저널, '올 변리사 2차시험, 응시생 체감난도 어땠나', 지난 8월 11일자 : https://www.lec.co.kr/news/articleView.html?idxno=752545

· 한국산업인력공단 2026년도 제63회 변리사 제2차 시험 합격자 공고 : https://www.q-net.or.kr/man004.do?id=man00402&gSite=L&gId=51

국가 전문자격시험에서 AI를 이용한 부정행위 의혹이 잇따르고 있는 가운데,가 나왔습니다. 국민의힘 이헌승 의원실이 한국산업인력공단 자료를 공개했고, 이를 인용한 언론 보도가 이어졌습니다.세무사를 시작으로 관세사, 공인노무사, 감정평가사에 이어 변리사 시험까지 의혹이 나오면서,SBS '사실은'팀이 한국산업인력공단에서 세부 자료를 받아 따져 봤습니다.먼저, 여기서 말하는 변리사 2차 시험의 '고득점자'의 기준은 60점 이상입니다. 자료를 보니,입니다.변리사 제2차 시험 응시자들은 필수과목 3과목과 선택과목 1과목, 이렇게 총 4과목을 이틀에 걸쳐 봐야 합니다.분석 결과는 다음과 같았습니다.반면, 특허법은 2명에서 1명으로 줄었고, 상표법은 99명에서 2명으로 급감했습니다. 선택과목 고득점자도 모두 합쳐 93명에서 57명으로 줄어든 것으로 분석됐습니다.한 겁니다.실제 평균 점수도 이 같은 흐름을 보였습니다. 민사소송법 평균은 지난해 41.23점에서 올해 55.88점으로 크게 올랐습니다. 60점 이상을 고득점자로 쳤으니까, 평균 점수가 여기에 근접했습니다. 반면, 다른 필수과목인 특허법과 상표법의 평균 점수는 하락했습니다.왜 이런 차이가 나타났는지, 먼저, 변리사 학원가 얘기를 들어봤습니다.즉,했다는 얘기입니다.지난 8월 변리사 2차 시험 직후, 올해 유독 난이도 편차가 컸다는 언론 보도도 나왔습니다. 형평성이 우려된다는 내용입니다.알아보는 김에,마찬가지로, 고득점자 기준은 60점 이상으로 맞췄습니다.공인노무사는 고득점자가 지난해 418명에서 올해 460명으로 늘었습니다. 다만, 2022년에는 549명으로,됐습니다.2차 시험은 객관식이 아니라 논술형 시험입니다. 1차 시험은 객관식이라, AI 부정행위에 훨씬 취약합니다. 1차 시험 고득점자 추이도 알아봐야 할 것 같습니다.다음은 1차 시험 고득점자도 분석 결과입니다.했습니다.이었습니다.적어도 고득점자 분포만 놓고 보면, 전문자격시험 전반에서 AI 부정행위가 만연하고 있다는 주장을 뒷받침할 뚜렷한 증거를 찾기는 어려웠습니다.변리사 2차 시험 고득점자가 지난해 3명에서 올해 42명으로 늘었다는 주장은 표면적으로 '사실'입니다. 1년 새 14배 증가했습니다. 하지만, 이 주장은 AI 부정행위가 만연하고 있다는 '의혹'의 증거로 소비됐습니다. 앞서 과목별 분석 보셨지만, 민사소송법의 점수 상승이 두드러졌고, 다른 과목에서 고득점자 오히려 줄어든 것도 사실입니다. 의혹이 불거진 다른 시험은 등락 폭이 컸다고 보기 어려웠습니다.하겠습니다.물론 이것이 부정행위가 없었다는 뜻은 아닙니다. 정부가 의심 사례를 전수 조사하고 있는 만큼, 실제 부정행위가 적발될 가능성 역시 배제할 수 없습니다. 철저한 조사와 검증이 필요합니다. 세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨 사례도 수험생들의 의혹 제기를 통해 드러났습니다.다만, 전체 통계만으로 합격자들을 부정행위와 쉽게 연결 짓는 시선은 경계할 필요도 있습니다. 성실하게 시험을 준비하고 정당하게 실력을 증명한 수험생들의 노력까지 의심받아서는 안 되기 때문입니다. 성실하게 시험을 준비한 이들의 노력을 훼손하면 안 된다는 것, 이번 사태 가장 큰 교훈일 테니까요.