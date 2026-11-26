▲ 김석준 부산시교육감

전국교직원노동조합(전교조) 해직 교사 특별채용 과정에서 직권을 남용한 혐의로 기소돼 1심에서 유죄, 2심에서 무죄를 선고받은 김석준 부산교육감에 대한 대법원 판단이 오늘(26일) 나옵니다.대법원 1부는 오늘 오전 10시 15분 제2호 법정에서 직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 김 교육감에 대한 상고심 선고기일을 엽니다.김 교육감은 2018년 2월부터 2019년 1월까지 전교조 통일학교 해직 교사 4명을 특별채용 대상자로 미리 정한 뒤 부산시교육청 인사 담당 공무원들에게 공개경쟁 절차를 가장해 채용하도록 지시한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.해당 교사들은 전교조 부산지부에 통일학교를 개설해 강의했다가 국가보안법 위반죄로 징역형의 집행유예를 선고받아 2009년 해직됐습니다.1심 재판부는 특별채용 공고와 응시원서 접수 기간이 촉박했고 해직 교사 4명만 지원해 모두 합격한 점 등을 들어 실질적인 공개채용이 아니라고 판단했습니다.이에 김 교육감의 혐의를 모두 유죄로 인정해 직위 상실형에 해당하는 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.그러나 2심을 맡은 부산지법 형사항소4-3부는 특별채용 과정에서 절차적 위법이나 실무자에 대한 강압적 지시가 없었다고 판단해 원심을 깨고 무죄를 선고했습니다.2심 재판부는 공소사실이 왜곡되고 과장됐다며 검찰의 무리한 기소를 지적하기도 했습니다.검찰은 항소심 판결에 법리 오해가 있다며 지난 8월 27일 상고했습니다.대법원은 지난 9월 4일 사건을 접수해 상고 이유에 대한 법리 검토를 진행해 왔습니다.2023년 12월 기소된 김 교육감은 재판 과정에서 줄곧 적법한 절차에 따라 특별채용을 진행했다며 혐의를 부인해 왔습니다.(사진=연합뉴스)