▲ 전날 6% 넘게 급락했던 코스피 지수가 26일 장 초반 상승세를 보이고 있다.

어제(25일) 6% 넘게 급락했던 코스피 지수가 오늘(26일) 장 초반 2% 안팎의 상승률을 보이고 있습니다.오전 9시 24분 코스피 지수는 전장보다 97.19포인트(2.07%) 오른 4,794.70입니다.지수는 전장 대비 47.59포인트(1.01%) 오른 4,745.10으로 출발해 오름 폭을 조절했습니다.이후 다시 상승세가 강해지면서 4,800선을 웃돌기도 했습니다.유가증권시장에서 외국인은 566억 원을 순매수하고 있습니다.개인과 기관은 각각 50억 원, 687억 원 매도 우위입니다.기업의 자사주 매입이 반영되는 기타 법인은 146억 원을 순매수 중입니다.코스피200 선물 시장에서 외국인은 1천160억 원 매도 우위입니다.간밤 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 0.33% 올랐습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수는 각각 0.25%, 0.62% 내렸습니다.필라델피아 반도체지수는 0.65% 하락했습니다.개장 전 발표된 미국의 10월 개인소비지출(PCE)은 전년 동월 대비 3.8% 올라 전월(3.6%)보다 상승 폭을 키웠습니다.미국의 주요 경제 주체에 대한 신규 관세 부과 예고와 인공지능(AI) 투자 불안이 지속되자 뉴욕증시는 장중 큰 폭으로 내렸습니다.다만 최근 급락에 따른 저가 매수세가 유입되면서 낙폭을 상당 부분 만회하는 '전약후강'의 흐름을 보였습니다.국내 증시는 어제 급락(-6.16%) 이후 반발 매수세가 일부 유입되며 반등을 시도하는 것으로 보입니다.어제 9.9% 급락했던 삼성전자는 오늘 2.28% 올라 일단 하락세를 끊어냈습니다.SK하이닉스도 어제 11.05% 급락을 딛고 오늘 3.88% 강세를 나타내고 있습니다.시가총액 상위 종목 중 SK스퀘어(2.05%), LG에너지솔루션(1.46%), 삼성전기(5.43%) 등은 강세입니다.삼성바이오로직스(-0.95%), 현대차(-1.67%), KB금융(-2.09%), 신한지주(-2.35%) 등은 약세를 보이고 있습니다.삼성SDI(6.82%), 에코프로머티(6.46%), 포스코퓨처엠(5.86%) 등 이차전지주 전반이 큰 폭으로 오르고 있습니다.업종별로는 IT서비스(1.76%), 전기·전자(1.71%), 의료·정밀(1.36%) 등이 상승 중입니다.부동산(-1.67%), 운송·창고(-1.31%), 섬유·의류(-0.92%) 등은 약세입니다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 21.20포인트(3.26%) 오른 671.84입니다.지수는 전장보다 7.82포인트(1.20%) 오른 658.46으로 출발한 뒤 상승 폭을 키웠습니다.코스닥 시장에서 외국인과 기관은 각각 372억 원, 335억 원을 순매수하고 있습니다.개인은 696억 원을 순매도 중입니다.에코프로비엠(4.03%), 에코프로(3.47%) 등 이차전지주는 강세입니다.어제 큰 폭으로 내렸던 주성엔지니어링(11.91%), 심텍(2.85%), 리노공업(6.89%), 이오테크닉스(5.67%) 등은 반등에 나서고 있습니다.레인보우로보틱스(1.94%), 로보티즈(-1.73%) 등 시가총액 상위 로봇주는 등락이 엇갈리고 있습니다.한편 오전 중 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 결정과 수정 경제 전망 발표, 이후 열릴 간담회에 이목이 집중됩니다.업계에서는 오늘 한은 금통위가 기준금리를 3%에서 3.25%로 인상할 것이라는 관측이 많습니다.올해 성장률 전망치도 기존 3.3%에서 상향 조정할 것으로 보고 있습니다.양현경 iM증권 연구원은 "한은이 성장률 전망을 높이고 내년 추가 인상을 강하게 시사한다면, 성장주의 밸류에이션 부담이 커질 수 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)