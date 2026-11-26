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배우 설경구와 전도연이 청룡영화상에서 의미 있는 기록을 세우며 대한민국 최고의 배우임을 다시 한번 입증했다.25일 오후 열린 제47회 청룡영화상 시상식에서 두 배우는 '가능한 사랑'으로 남녀주연상의 영예를 안았다. 이로써 설경구는 2000년 '박하사탕', 2002년 '공공의 적', 2021년 '자산어보'에 이어 올해 '가능한 사랑'으로 총 네 번의 청룡 남우주연상 트로피를 받았다. 청룡 시상식 역사상 최초의 기록이었다.설경구는 "이창동 감독님과 작업하는 게 쉽지 않다. 전도연, 조여정, 조인성 당신들 덕분에 제가 즐겁게 촬영했던 것 같다. 이창동 감독님과 23년 만에 다시 작업을 했다. 제가 적은 나이는 아닌데 계속 꿈꾸게 해 주셔서 감사드린다"며 동료 배우들과 감독에게 감사함을 전했다.또한 사회를 맡은 이제훈이 쿼드러플 크라운이라는 대기록에 대해 언급하자 "청룡은 4회 수상이 없어서 정말 기대를 안 하고 왔다. 정말 감사하다"고 시상식 측에도 고마움을 표했다.전도연 역시 이날 수상으로 청룡시상식에서 의미 있는 성취를 이뤘다. 1997년 '접속'으로 신인상을 수상하며 영화배우로서 화려한 출발을 알렸던 전도연은 1999년 '내 마음의 풍금', 2007년 '밀양'에 이어 '가능한 사랑'까지 총 세 차례나 청룡 여우주연상을 품었다.생애 세 번째이자 이창동 감독의 영화로만 두 번의 청룡 여우주연상을 받은 전도연은 "이창독 감독님과 '밀양'을 찍을 때는 너무 치열한 시간을 보내서 언젠가 감독님과 다시 작품을 하게 되면 '즐겁게 해야지'라는 마음을 가졌다"며 "19년 만에 감독님과 작품을 하게 됐는데 '잘해야지', '열심히 해야지'보다 '매 순간을 즐기자'라는 마음으로 즐겁게 했다. 이 상을 '가능한 사랑' 팀과 나누겠다"고 말했다.시상식의 최고상인 작품상은 '호프'가 차지했다. 나홍진 감독은 가장 마지막에 작품이 호명되자 다소 놀란듯 "칸에서나 이렇게 좀 주시지. 왜 여기서..."라는 마음의 소리를 입밖에 내 웃음을 자아냈다. 이날 시상은 지난해 작품상('헤어질 결심') 수상자이자 올해 칸영화제 심사위원장을 역임했던 박찬욱 감독이 맡았다.나홍진 감독은 수상의 영예를 배우와 스태프들에게 돌리며 "현장의 감독으로서 배우나 스태프분들에게 드리고 싶은 말씀은 '진심으로 잘하셨다', '감사했다', '함께해서 영광이었다'이다. 위대한 아티스트들과 함께한, 제 평생 가장 기억에 남을 시간일 것 같다. 여러분들은 정말 최선을 다해주셨고 최고셨다. 다시 한번 말씀드리지만 함께 할 수 있어 영광이었습니다"라고 진심을 전했다.감독상은 지난해 최고의 독립영화로 손꼽혔던 '세계의 주인'의 윤가은 감독이 수상했다. '왕과 사는 남자'로 1600만 흥행에 성공한 장항준 감독과 칸영화제 경쟁 부문에 진출했던 화제작 '호프'의 나홍진 감독을 제친 결과였다.윤가은 감독은 "영화는 감독 혼자 만드는 게 아니라 많은 이들의 도움을 받아서 만들어진다. 이 상으로 인해 제가 혼자 만들었다고 오해받을까 겁난다"며 스태프와 배우들의 공을 언급했고 "세상의 이주인들과 영광을 나누고 싶다"며 영화의 뿌리이자 줄기 역할을 해준 이들에게도 감사함을 전했다.남녀조연상은 '군체'의 구교환, '가능한 사랑'의 조여정이 받았다. 남녀신인상은 '왕과 사는 남자'의 박지훈과 '세계의 주인'의 서수빈, 신인감독상은 '경주기행'의 김미조 감독이 차지했다.공로상은 지난 1월 세상을 떠난 고(故) 안성기가 받았다. 배우 이정재는 수상자로 나서 선배 안성기가 영화계에 남긴 족적과 공을 기리는 헌사를 하며 눈시울을 붉혔다. 대리 수상은 안성기의 차남인 안필립 씨가 했다.안필립 씨는 아버지가 평소 하셨을 말씀이라며 장문의 글을 읽었다. 그 글에는 다섯 살에 데뷔해 영화계에 새겨온 깊고 진한 발자취, 한국 영화에 대한 애정, 관객들에 대한 감사함이 듬뿍 담겨 있었다.이날 객석에 자리한 수많은 배우와 스태프들은 안성기의 이름이 호명되자 일제히 일어나 기립박수로 세상을 떠난 선배 영화인에 대한 애정과 존경을 표했다.▲ 최우수작품상: 호프▲ 남우주연상: 설경구(가능한 사랑)▲ 여우주연상: 전도연(가능한 사랑)▲ 감독상: 윤가은(세계의 주인)▲ 남우조연상: 구교환(군체)▲ 여우조연상: 조여정(가능한 사랑)▲ 각본상: 이창동·오정미(가능한 사랑)▲ 촬영조명상: 홍경표·박정우(호프)▲ 편집상: 김상범(굿뉴스)▲ 기술상: 유상섭·이원행(휴민트)▲ 음악상: 이민휘(파반느)▲ 미술상: 한아름(굿뉴스)▲ 신인감독상: 김미조(경주기행)▲ 신인남우상: 박지훈(왕과 사는 남자)▲ 신인여우상: 서수빈(세계의 주인)▲ 최다관객상: 왕과 사는 남자▲ 공로상: 고(故) 안성기▲ 청정원 단편영화상: 홍승기(뭉치)▲ 청정원 인기스타상: 박지훈, 박지현, 오정세, 신민아<사진 = 백승철 기자>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)