▲ 택시 (자료사진)

승객이 뒷좌석에 타던 중 문이 열린 채 택시를 출발시켜 승객을 다치게 한 60대 기사가 금고형의 집행유예를 선고받았습니다.오늘(26일) 법조계에 따르면 부산지법 형사5단독 김현석 판사는 교통사고처리 특례법 위반(치상) 혐의로 기소된 60대 남성 A 씨에게 금고 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.A 씨는 지난해 12월 31일 오후 9시 10분쯤 부산 동래구 한 도로에서 50대 여성 B 씨가 택시 뒷좌석에 타던 중 문이 열린 상태로 차량을 출발시켜 B 씨를 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.당시 B 씨는 균형을 잃고 택시 밖으로 떨어졌으며 오른발이 택시 뒷바퀴에 깔려 발목이 골절되는 등 10주간의 치료가 필요한 상해를 입었습니다.A 씨는 피해자를 위해 500만 원을 형사 공탁했으나 B 씨는 공탁금 수령을 거부하고 엄벌을 탄원했습니다.김 판사는 "운전 업무에 종사하는 사람에게는 승객이 완전히 승차하였는지 확인하고 문을 확실하게 닫은 후 출발함으로써 승객이 자동차에서 떨어지는 사고를 방지하여야 할 업무상 주의의무가 있다"고 설명했습니다.이어 "피고인의 과실 정도와 피해자에게 중한 상해가 발생한 점 등을 고려하면 죄질이 나쁘다며 피고인이 반성하고 있고 동종 범죄 전력이 없는 점, 개인택시가 자동차 공제에 가입된 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.