경남 김해시의 한 고등학교에서 남학생이 같은 반 여학생 텀블러에 이른바 '소변 테러'를 한 사건이 발생했습니다.



지난 9월 경남 김해시의 한 고등학교 빈 교실에서 남학생 A 군이 같은 반 여학생 B 양의 텀블러에 몰래 소변을 눴습니다.



이 사실을 모르고 있던 B 양은 텀블러에 있던 물을 마셨고, 뒤늦게 이상한 점을 느껴 학교에 알리고 경찰에도 신고했습니다.



B 양은 그날 밤 복통과 구토 증세로 병원 응급실을 찾았고 이후 경찰 조사 과정에서 A 군이 소변을 눈 사실을 알게 됐습니다.



김해교육지원청은 지난 2일 학폭위를 열어 A 군에게 '학급교체'와 '출석정지 5일' 등 처분을 통보했습니다.



사안이 일회성에 그쳐 지속성이 낮고, A 군이 반성하고 있다는 점 등이 심의에 반영된 것으로 전해졌습니다.



B 양은 사건 이후 외상후스트레스장애와 우울·불안 증세로 장기 치료가 필요하다는 진단을 받았고, 학폭위 처분에 항의했지만 받아들여지지 않았습니다.



B 양은 교내에서 A 군과 마주칠 수 있다는 불안감에 정상적인 학교생활이 어렵다고 판단해 지난 11일 자퇴했습니다.



B 양 측은 교육지원청과의 면담 과정에서 "이번 일을 잘 기억해 뒀다가 나중에 인생에 활용하라"는 취지의 2차 가해성 발언도 들었다고 주장했습니다.



이에 대해 김해교육지원청 관계자는 "어려운 상황을 잘 이겨내고 긍정적으로 일상으로 돌아가기를 바라는 취지였다"고 해명했습니다.



그러면서 "연수나 컨설팅 등을 통해 학생을 배려하고 존중하는 태도를 강화하도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.



경찰의 수사 결과 역시 도마 위에 올랐습니다.



재물손괴 혐의만으로 가해 학생을 입건했다가 피해자 측 항의를 받고 뒤늦게 강제추행치상 혐의 적용을 검토하고 있는 겁니다.



특히 텀블러 내용물에 대한 성분 감정을 하지 않았다가, 피해자인 B양 측이 음료에 몰래 체액을 넣은 행위를 강제추행으로 인정한 지난 7월 대법원 판례 등을 들어 항의하자, 뒤늦게 성분 감정을 국립과학수사연구원에 의뢰한 걸로 전해졌습니다.



김해서부경찰서는 "사건 관계자 모두 미성년자여서 임의 출석 일정 등을 조율하다 보니 수사와 성분 감정 등에 다소 시간이 걸렸다"고 입장을 밝혔습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 장유진, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)