지난 15일 오전, 75살 주 모 씨는 평소처럼 사우나에 가려고 횡단보도를 건너려다 마라톤 대회로 통행이 막혔습니다.



현장 경찰관의 안내에 따라 방향을 틀었고 그 직후 횡단보도에 설치된 볼라드에 걸려 넘어졌습니다.



볼라드는 차량이 인도에 진입하거나 불법 주정차하는 걸 막기 위해 세워두는 기둥형 구조물입니다.



주 씨는 대퇴경부에 골절상을 입어 왼쪽 고관절을 인공관절로 바꾸는 수술을 받았습니다.



가족은 마라톤 대회 때문에 통행을 막지 않았으면 일어나지 않았을 사고였다며, 주최 측이 가입한 보험사에 사고를 접수했습니다.



그런데 보험사는 기둥이 원래 설치돼 있었고 통행을 통제한 건 경찰이라며, 주최 측의 배상 책임을 인정하기 어렵다는 답을 내놨다고 가족은 전했습니다.



사고 직후 대응을 두고도 가족과 경찰의 설명이 엇갈립니다.



가족은 경찰이 119를 부르면 비용이 들고 대회 때문에 도착도 늦어진다며 경찰차로 병원에 가자고 했다고 주장했습니다.



때문에 주씨가 넘어진 곳에서 약 15m까지 떨어진 경찰차까지 경찰의 부축을 받아 걸어서 이동했는데, 전문 구급대 평가 없이 걷게 한 조치가 적절했는지에 대해 의문을 제기했습니다.



반면에 관할 파출소는 국민신문고 답변에서 119 호출과 병원 이송을 여러 차례 권했지만 주 씨가 거부했다고 반박했습니다.



가족은 마라톤 통제 과정에서 시민이 크게 다쳤는데도 안전관리 책임을 어디에 물어야 하느냐며, 국가배상 소송을 검토하고 있습니다.



(취재: 최재영, 영상편집: 서병옥, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)