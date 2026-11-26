▲ 후티 반군 대원들

친이란 예멘 반군 후티가 예멘 정부의 임시수도 아덴 턱밑까지 진격하면서 현지 주민과 국제 비정부기구(NGO)들이 탈출을 준비하고 있습니다.영국 일간 가디언 등이 현지 시간 25일 이같이 보도했습니다.가디언 등은 후티 반군이 지난 9월 예멘 정부군을 격파한 이후 아덴 북쪽과 동쪽에 병력을 집결시키며 도시를 에워싸고 있다고 전했습니다.AFP통신은 후티 병력이 진격을 거듭해 현재 정부군의 핵심 거점인 아덴에서 불과 60km 떨어진 지점까지 압박하고 있다고 보도했습니다.후티 반군이 아덴 외곽과 인근 지역까지 타격하기 시작하면서 2015년 이후 비교적 안전했던 남부 항구도시 아덴마저 위기에 처했습니다.아덴 주민들은 위급 시 언제라도 도시를 빠져나갈 준비를 하며 공포에 떨고 있습니다.6년 전 후티가 장악한 수도 사나를 떠나 아덴으로 피신했던 후세인(가명)은 가디언에 "후티가 더 가까이 다가온다면 마리브나 하드라마우트로 다시 피란을 떠날 수밖에 없다"고 말했습니다.과거 사우디아라비아와 연계된 반(反)후티 성향의 이슬라당 당원이었던 그는 아덴이 함락되면 정치적 박해를 받을 것을 우려하고 있습니다.또 다른 주민 라미(53·가명) 역시 "도시에서 전투가 벌어질 때까지 기다릴 수 없어 식량도 비축하지 않고 있다"며 "가족 모두 언제든 피난을 떠날 준비가 됐다. 집에 남았다간 갇힐 수도 있다"고 털어놨습니다.그는 지난주부터 매시간 뉴스를 확인하며 탈출 시점을 가늠하고 있다고 전했습니다.현지에서 활동 중인 국제 구호단체들도 철수를 준비하고 있습니다.한 국제 NGO 소속 직원은 "경영진이 이번 주 전 직원에게 해고 통지서를 발부한다고 통보했다"며 "후티가 아덴까지 오지 않으면 계약을 갱신하겠지만 그렇지 않다면 이곳에서 활동은 끝"이라고 말했습니다.이미 후티가 장악한 타이즈 시에서는 여러 NGO가 강제로 폐쇄됐습니다.후티가 아덴을 점령할 경우 구호 활동가들의 신변이 위협받게 됩니다.또, 2025년 미국 재무부가 후티를 해외 테러 조직으로 지정해 서방 NGO들의 현지 활동은 법적·물리적으로 불가능해집니다.군사 전문가들은 후티가 아덴을 즉각 점령하기보다 보급로를 차단하는 고사 작전을 펼칠 가능성에 주목하고 있습니다.미국 위험 자문업체 바샤 리포트의 무함마드 알바샤 설립자는 "후티가 키리시 북쪽과 알바이다 지역에 병력을 증강하는 것은 아브얀을 거쳐 아덴으로 이어지는 동부 도로망과 사우디의 보급선을 끊으려는 의도"라며 "정부군 방어선이 무너지면 도시 점령을 시도하고 버텨낸다면 도시를 포위·봉쇄할 것"이라고 분석했습니다.예멘 정부군은 남서부 해안의 병력을 아덴으로 재배치하고 이번 주 아덴 방어 태세 구축에 들어갔다고 밝혔습니다.사우디군 역시 지난 9월 이후 수백 차례 공습을 재개하며 후티 반군의 진격을 막기 위해 안간힘을 쓰고 있습니다.하지만 후티 반군은 사우디의 공습에 맞서 사우디 본토를 직접 타격하며 전선을 확대하고 있습니다.현지 시간 25일에는 사우디 주도 아랍동맹군이 후티의 물류 관문인 홍해변 예멘 호데이다의 항만과 공항을 공습했습니다.이에 후티 반군은 사우디의 홍해 항구인 제다와 자잔을 공격했다고 발표했습니다.같은 날 사우디 수도 리야드에서도 폭발음이 들렸습니다.현지 시간 24일에는 리야드 금융지구 내 최고층 건물이자 사우디 국부펀드가 입주한 PIF 타워가 피격돼 11명이 다쳤습니다.가디언은 사우디가 지원하는 예멘 정부의 거점인 아덴이 함락될 경우 아랍연합군에는 치명적인 패배가 될 것으로 전망했습니다.또, 12년간 이어진 예멘 내전의 판도가 후티와 배후인 이란 쪽으로 급격히 기울 것으로 내다봤습니다.교전이 격화하면서 수송로가 끊기고 물가가 폭등해 예멘의 인도주의적 위기는 최악으로 치닫고 있습니다.현재 예멘 전체 인구의 상당수인 약 1천870만 명이 심각한 식량 불안에 시달리고 있습니다.지난 8월 이후에만 35만 명 이상의 실향민이 발생했습니다.(사진=연합뉴스)