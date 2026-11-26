▲ A 씨가 ATM에서 출금하는 모습

전북 무주경찰서는 생활 물품을 시세보다 싸게 판매할 것처럼 피해자들을 속여 수천만 원을 가로챈 혐의로 20대 A 씨를 구속했다고 밝혔습니다.A 씨는 올해 3월부터 10월까지 중고 거래 사이트에 '테니스 라켓을 처분한다'는 내용의 허위 글을 올린 뒤, 연락해 온 피해자 93명으로부터 총 8천372만 원을 빼앗은 혐의를 받고 있습니다.조사 결과 A 씨는 경찰 추적을 피하려고 범행 수익금을 사회관계망서비스에서 알게 된 40대 B 씨 명의 계좌로 받았으며, 도피 중에도 B 씨 명의 신용카드와 계좌를 사용한 것으로 확인됐습니다.당시 A 씨는 '신용 불량자여서 계좌나 휴대전화를 개설할 수 없다'는 글을 올려 지적 장애가 있는 B 씨에게 명의를 빌린 것으로 드러났습니다.전국에서 같은 수법의 사기 사건을 접수한 경찰은 폐쇄회로 텔레비전 영상을 분석해 A 씨 동선을 쫓았고, 잠복수사를 벌여 경기도 한 음식점 근처에서 A 씨를 긴급체포했습니다.경찰은 A 씨를 구속하고 여죄와 신용카드 부정 사용 혐의 등을 조사하고 있습니다.경찰은 "온라인 직거래할 때 시세보다 지나치게 싼 물품은 의심하고 직접 만나 거래해야 피해를 막을 수 있다"며, "경찰청 사이버캅 앱 등으로 판매자의 계좌와 전화번호 사기 신고 이력을 확인해 달라"고 당부했습니다.(사진=전북경찰청 제공, 연합뉴스)