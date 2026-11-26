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콘텐츠 사용료를 둘러싸고 갈등을 빚어온 LG헬로비전과 CJ ENM이 방송미디어통신위원회의 중재로 극적으로 합의하면서 송출 중단이라는 최악의 사태를 피했습니다.LG헬로비전은 "방미통위 중재로 시청자 보호를 위해 양사가 상호 양보하면서 원만하게 합의했다"고 밝혔습니다.양사는 첨예하게 맞섰던 콘텐츠 사용료 문제를 타결했지만, 구체적인 합의 조건은 알려지지 않았습니다.이에 따라 LG헬로비전이 오늘(26일) 0시부터 순차적으로 송출을 중단할 예정이었던 tvN SPORTS와 tvN SHOW, 중화TV, 투니버스 등 CJ ENM 4개 채널은 중단 없이 계속 송출됩니다.CJ ENM도 안내문을 통해 "방미통위의 중재로 양사가 합의에 이르게 돼 다행이라고 생각한다"며 "앞으로도 시청자 권익 보호와 유료방송 생태계의 상생과 발전을 위해 노력하겠다"고 전했습니다.양사는 콘텐츠 사용료를 놓고 이견을 좁히지 못하면서 채널 송출 중단을 예고하는 등 대립해 왔습니다.CJ ENM은 송출 중단을 막기 위해 지난 20일 서울서부지법에 방송 송출 중단 금지 가처분을 신청했습니다.하지만 법원은 어제(25일) 이를 기각했습니다.LG헬로비전 관계자는 "송출 중단은 철회됐다"며 "방미통위의 중재가 합의에 큰 영향을 미쳤고, 법원의 가처분 기각 결정도 영향을 준 것으로 보인다"고 설명했습니다.이번 합의로 당장의 채널 송출 중단 사태는 피했습니다.하지만 콘텐츠 사용료를 둘러싼 종합유선방송사업자(SO)와 방송채널사용사업자(PP) 간 갈등은 업계의 과제로 남아 있습니다.(사진=연합뉴스)