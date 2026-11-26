▲ 욱일기 문양이 사용된 '한국식 후라이드 치킨' 홍보물

영국 대형 슈퍼마켓 체인인 아스다(Asda) 매장에 입점한 외식 브랜드가 한국 치킨을 홍보하며 욱일기 문양을 사용해 논란이 일고 있습니다.서경덕 성신여대 교수는 26일 자신의 사회관계망서비스를 통해 "영국에 거주하는 한인에게 제보를 받고, 해당 업체 측에 이른 시일 내에 시정할 것을 요구하는 항의 메일을 보냈다"고 밝혔습니다.'판쿠'(Panku)는 한국과 일본, 태국 등의 길거리 음식을 간편식으로 선보이며 현지에서 급성장한 아시안 푸드 및 스시 전문 브랜드입니다.문제는 이들이 '한국식 프라이드 치킨'을 알리는 과정에서 메뉴 바탕에 욱일기 도안을 넣었다는 점입니다.자사 홈페이지와 일부 매장 디자인에도 욱일기를 연상시키는 패턴이 활용됐습니다.서 교수는 메일을 통해 "욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯한 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로, 군국주의와 제국주의를 상징한다"고 설명했습니다.이어 "이를 마케팅 등에 활용하는 것은 무엇보다 아시아인들에게 전쟁의 공포를 다시금 상기시키는 행위"라고 강조하며 조속한 수정을 촉구했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)