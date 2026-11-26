▲ 미국 항공우주국(NASA)

미국 항공우주국(NASA)이 인류 최초의 소행성 궤도 변경 실험을 위해 우주선을 충돌시킨 소행성 디모르포스(Dimorphos)에 운동 경기장만 한 충돌구가 생긴 사실이 4년 만에 확인됐습니다.현지 시간 25일 영국 BBC 방송 등에 따르면 충돌의 여파를 조사하기 위해 현장에 도착한 유럽우주국(ESA)의 탐사선 헤라가 디모르포스를 촬영한 이미지에서 거대한 구덩이가 포착됐습니다.헤라 연구팀 소속 행성과학자 사비나 라두칸 박사는 "충돌구가 소행성 자체만큼이나 커서 정말 장관"이라며 "실제로 어떤 일이 일어났는지 마침내 확인하게 된 흥분을 말로 표현하기 어렵다"고 말했습니다.NASA는 2022년 9월 26일 지구 충돌 가능성이 있는 소행성이 접근할 경우 우주선 등을 충돌시켜 궤도를 바꾸는 전략의 가능성을 실험하기 위해 약 1천100만㎞ 떨어져 있던 디모르포스에 무게 570㎏인 다트(DART) 우주선을 시속 2만 2천㎞로 충돌시켰습니다.지름 약 150ｍ인 디모르포스는 지름 약 730ｍ인 소행성 디디모스(Didymos) 주위를 공전하는 쌍소행성계의 일원입니다.지구에 위협이 되는 천체는 아니었지만, 충돌 전후 공전 주기를 비교해 궤도 변경 효과를 측정할 수 있다는 점에서 실험 대상으로 선정됐습니다.당시 충돌로 약 1만㎞ 길이의 잔해 꼬리가 형성됐으며, 디모르포스의 공전 주기는 기존 11시간 55분에서 약 33분 단축됐습니다.우주선을 충돌시키는 방식으로 소행성의 궤도를 바꿀 수 있다는 사실이 입증된 것입니다.충돌은 디모르포스의 형태뿐 아니라 운동 방식도 바꿔놓았습니다.충돌 전에는 달이 지구에 항상 같은 면을 보이듯 디디모스를 향해 같은 면을 유지하며 공전했으나, 현재는 불규칙하게 회전하며 공전하는 것으로 파악됐습니다.헤라는 앞으로 6개월간 쌍소행성을 면밀히 관측할 예정입니다.핵심 임무는 디모르포스의 질량을 측정해 우주선 충돌이 궤도 변경에 얼마나 효과적이었는지를 분석하는 것입니다.이를 통해 실제 지구를 위협하는 소행성이 발견됐을 때 어느 정도 질량의 우주선을 얼마나 빠른 속도로, 얼마나 일찍 충돌시켜야 하는지 예측할 수 있을 것으로 과학자들은 기대합니다.다만 두 소행성 주변에 수십㎝에서 수ｍ 크기의 암석 수백 개가 떠다니고 있어 탐사선 운용에 어려움이 예상됩니다.지름 1㎞ 이상의 대형 소행성은 지구 전체에 재앙을 초래할 수 있으며, 디모르포스 크기의 소행성도 도시 하나를 초토화할 수 있습니다.현재까지 발견된 대형 소행성 중에서는 지구와 충돌할 우려가 있는 것이 없지만, 중형 소행성 중에는 아직 발견되지 않은 것들이 있습니다.NASA는 잠재적으로 지구에 위협이 될 수 있는 소행성을 탐지하기 위해 내년에 우주망원경 '니오 서베이어'(NEO Surveyor)를 발사할 예정입니다.2029년에는 지구 표면에서 불과 3만 2천㎞ 떨어진 곳을 지나갈 것으로 예상되는 소행성 아포피스를 근접 조사하는 탐사 임무도 진행합니다.(사진=게티이미지)