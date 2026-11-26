▲ 경남대학교

경남대학교 산학협력단이 운영하는 연구행정통합시스템이 해킹돼 이용자 개인정보 1천202건이 유출된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.경남대 산학협력단은 어제(25일) 지난 14일 오전 6시 22분쯤 외부인이 연구과제 관리에 쓰이는 이 시스템 서버에 무단으로 접속해 이용자 정보를 빼냈다고 밝혔습니다.유출된 정보는 교직원과 학생 등 시스템 이용자의 아이디, 이름, 소속 부서, 사번입니다.산학협력단은 휴대전화번호와 비밀번호, 생년월일, 주민등록번호 등은 유출되지 않았다고 설명했습니다.산학협력단은 지난 15일 홈페이지를 통해 외부 공격이 의심되는 징후를 발견해 시스템 접속을 차단했다고 알렸습니다.이튿날인 16일에는 유출 항목과 규모를 공지했습니다.산학협력단은 개인정보가 유출된 이용자에게 문자메시지로 이 사실을 알렸습니다.교육부와 한국인터넷진흥원에는 피해 범위 등 관련 자료를 제출했습니다.또, 대학을 사칭해 금전이나 인증번호를 요구하는 전화나 문자메시지에 주의해 달라고 당부했습니다.경남 지역에서는 앞서 지난 13일 인제대 수업용 사이트 서버가 외부 공격을 받았습니다.이로 인해 학생과 직원의 학번, 휴대전화번호 등 개인정보 2만 4천11건이 유출됐습니다.(사진=경남대 제공, 연합뉴스)