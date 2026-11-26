▲ 다지마 고조 일본축구협회 명예회장

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 4선을 저지할 대항마로 나선 다지마 고조(69·일본) 일본축구협회 명예회장이 인판티노 회장 때문에 FIFA의 이미지가 크게 실추됐다며 직격하고 나섰습니다.차기 FIFA 회장 선거에 출마한 다지마 후보는 26일(한국 시간) AP통신과 인터뷰에서 "스위스 취리히 공항에서 FIFA 로고가 달린 정장을 입고 있으면 사람들이 'FIFA 직원이군요. 정말 최악입니다'라고 말을 한다"라며 "예전에는 FIFA 로고를 다는 게 자랑스러웠지만 지금은 조금 달라졌다. 완전히 변했다"라고 밝혔습니다.그는 이어 "그래서 FIFA의 이미지와 지배구조, 투명성을 바꾸고 싶어서 출마를 결심했다"고 강조했습니다.다지마 후보는 내년 3월 18일 예정된 회장 선거에서 당선되면 4년 단임만 하겠다고 공언했습니다.스스로 당선 가능성이 희박하다는 점을 인정한 다지마 후보는 "내 목표는 지배구조를 바꾸는 것이다. 투명성과 의사 결정 과정을 바꾸는 데 4년이면 충분하다. 8년은 너무 길다"고 밝혔습니다.그는 또 다른 출마자인 필리프 디알로 프랑스축구협회 회장과의 연대도 희망했습니다.다지마 후보는 "디알로 후보와 짧은 통화를 나눴다"라며 "12월 중에 향후 선거 운동 전략에 관해 이야기를 나누기로 했다. 어떻게 협력할지, 아니면 후보 단일화를 위해 사퇴할지 결정할 것이다. 다만 지금은 끝까지 싸우겠다"고 말했습니다.그는 어떤 회원국 협회의 추천을 받아 출마했는지에 대해선 "비밀"이라고 함구하면서 공개 여부는 FIFA의 결정에 달렸다고 전했습니다.다지마 후보는 인판티노 회장을 겨냥해 "막강한 권력을 가진 지도자는 그 자리에 오래 앉아 있어서는 안 된다"라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)