미국이 중국의 제3국 데이터센터 원격 접속을 금지하는 새 규제를 시행하자 그간 품귀였던 엔비디아 칩 매물이 쏟아져 나오고 있는 것으로 나타났습니다.



엔비디아 반도체 판매상들이 최첨단 칩인 '블랙웰' 기반 B300 GPU 수천 개를 시장에 풀고 있다고 미국 경제방송 CNBC가 복수의 업계 소식통을 인용해 현지 시간 25일 보도했습니다.



이들 엔비디아 칩은 원래 중국에 접속권을 임대하려 했던 데이터센터에 공급되려다 갈 곳을 잃은 제품으로 보인다고 소식통은 분석했습니다.



AI 인프라 장터인 'GPU 마트'의 잭 듀해멀 대표도 엔비디아 칩 매각을 타진한 기업 중 한 곳이 이번 칩 판매가 신설 규제와 관련이 있음을 인정했다고 덧붙였습니다.



앞서 미 상무부 산업안보국(BIS)은 지난 16일 미국의 첨단 칩이 장착된 데이터센터가 미국 정부의 사전 허가 없이 중국 기업에 원격 접속을 제공하지 못하도록 하는 규제를 신설했습니다.



또, 이와 같은 데이터센터 전용이 잦은 싱가포르, 말레이시아 등 5개국에 AI 칩을 판매할 때는 사전 허가를 의무화하기도 했습니다.



BIS의 규제는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 혼외 관계를 맺은 앨리스 황(중국명 황러)이 최첨단 칩을 중국으로 밀반입하거나 중국 기업에 원격 접속을 제공했다는 의혹이 제기된 이후 시행됐습니다.



이를 통해 중국 기업들이 미국의 첨단 AI 인프라에 우회 접근할 수 있는 통로를 막기 위한 차단 조치입니다.



이 규제가 시행됨에 따라 중국 기업을 위해 동남아 등지에 엔비디아 칩을 장착한 데이터센터를 구축하려던 사업자들이 대규모 칩 매각에 나선 것으로 풀이됩니다.



엔비디아는 이번 보도에 대해 논평을 거부했고, 산업안보국도 답하지 않았다고 CNBC는 전했습니다.