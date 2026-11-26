00:00 인트로

00:25 전 세계 시위 1등 프랑스?

03:02 프랑스는 왜 시위를 자주, 많이, 길게 할까?

04:09 프랑스 시위 잦은 이유, 노조 때문?

06:19 프랑스 시위는 왜 과격할까?



파리입니다. 오늘은 조금 관심에서 멀어진 프랑스 시위 이야기를 꺼내보겠습니다. 지난달 전 세계를 경악하게 만들었던 파리 약탈 시위가 있었습니다. 그 후로도 시위는 쭈우욱 계속 됐습니다. 그리고 그 시위는 지금도 여전히 진행 중입니다.



1. 전 세계 시위 1등 프랑스?

이번 시위는 지난 9월 중순에 한 고등학교에서 촉발됐습니다. 학생 수보다 책걸상이 적은 말이 안 되는 열악한 교육 환경 좀 바꿔 달라고 시작된 시위가 두 달 넘게 지속되고 있는데 학생뿐만 아니라 임금 인상, 고물가 대책 등을 요구하는 노조, 시민단체 등이 합세해서 전국적인 시위가 됐습니다. 지난달이 가장 뜨거웠고요, 지금은 시위 분위기는 점점 소강상태로 가고 있습니다. 약탈꾼들도 물론 사라졌습니다. 그래도 지난 주말에도 파리만 2만 명이 넘게 모였습니다. 이번 주에도 하고, 다음 주 주말에도 또 시위를 할 겁니다. 적어도 크리스마스 휴가철이 오기 전까진 계속될 거란 전망입니다. 도대체, 프랑스는 왜 이렇게 시위가 많고, 길고, 그리고 과격할까요? 우선 프랑스에서 시위가 얼마나 많은지 설명을 해드리겠습니다. ACLED라는 미국의 한 단체가 있습니다. 전 세계 시위와 정치 폭력을 추적하는 비영리 단체인데 지난 2025년 통계를 냈더니 유럽 27개 나라에서 총 2만 6천 건쯤 시위가 있었던 걸로 집계가 됐습니다. 그 가운데 프랑스에서 일어난 게 총 6,519건입니다. 전체 25%에 해당합니다. 유럽에서 일어난 네 건 중 한 건은 프랑스 시위란 겁니다. 그 다음이 스페인, 이탈리아, 독일 순인데 4천1백 건, 3천2백 건, 2천8백 건 수준입니다. 프랑스에 한참 못 미칩니다. 참고로 전 세계 시위 1등은 인도입니다. 1년에 2만 건이 넘는데 이건 인구수를 감안해야 할 겁니다. 인구 대비로 비교하면 당연히 프랑스가 인도보다 시위를 더 많이 합니다. 그리고 자주 인용되는 또 다른 데이터도 있습니다. 이건 노동자들의 파업으로 일을 안 한 날이 1년에 얼마나 되는지 계산한 겁니다. 서로 비교하기 쉽게 노동자 1천 명을 기준으로 했습니다. 그랬더니 프랑스는 1년에 파업으로 일을 안 한 날이 127일로 나왔습니다. 이건 1천 명이 모두 127일을 일을 안 한 게 아니라 1천 명 중 한 명이 127일을 파업을 했거나 1천 명 중 127명이 하루 파업했다는 의미입니다. 이걸 다른 나라랑 비교를 해 보면 옆 나라 독일은 어떠냐. 127일이 아니라 17일에 불과했습니다. 거의 프랑스의 1/10 수준입니다. 데이터로만 봐도 실제로 프랑스는 시위를 자주하고 또 많이 하고 있는 겁니다.



2. 프랑스는 왜 시위를 자주, 많이, 길게 할까?

자 그럼 도대체 왜 프랑스는 이렇게 시위를 자주, 많이, 또 길게 할까요? 일단 역사가 그렇습니다. 많은 분들이 아시는 것처럼 프랑스는 시민들이 혁명을 일으켜서 왕을 끌어내린 나라입니다. 유명한 단두대 기요틴을 만들어서 왕족과 귀족들 1천 명 넘게 참수를 했습니다. 1968년에는 유명한 68혁명으로 의회 해산까지 이끌었습니다. 드골 정권을 흔든 기억이 여전히 이 나라엔 살아있고 1986년에는 학생들이 대학 개혁안에 반대를 해서 그 시위를 통해 실제로 그 개혁안을 철폐시키기도 했습니다. 프랑스는 이런 혁명과 시위의 피가 대를 이어서 대대로 이어지고 있는 겁니다. 그래서 기본적으로 시위에 관대합니다. 실제로 시위 현장에 나가보면 학생들 뿐만 아니라 70대, 80대 노인들까지도 참여를 합니다. 가서 물어보면 하나같이 우리는 시위를 할 권리가 있다고 당당하게 매우 자연스럽게 말을 합니다. 그런데 여기까진 좀 교과서적인 이야기입니다.



3. 프랑스 시위 잦은 이유, 노조 때문?

좀 더 들어가 보면 지금 프랑스에서 시위가 잦은 이유에는 또 다른 배경이 있습니다. 그건 바로 노조입니다. 프랑스에는 노조가 정말 많습니다. 이번에 문제가 된 학교에는 학생 노조뿐만 아니라 교사 노조, 교장단 노조까지 있습니다. 게다가 이번 시위 핵심인 학생들은 노조가 있긴 있는데, 대표성이 떨어집니다. 노조는 많은데 절대 다수 노조가 없다 보니까 체계적으로 협상이 안 되는 겁니다. 그래서 각자의 불만은 각자가 제기하는 꼴이어서 시위가 더 빈번하게 많이 일어나고 있는 겁니다. 그럼 또 이게 왜 길게 가냐. 이것도 대표 노조가 없는 게 한 이유입니다. 다섯 개 대표적인 노조 가운데 한 곳이라도 만족하지 않으면 시위는 이어지는 경우가 많습니다. 이 다섯 곳 모두를 만족시켜야 시위가 끝난다는 말입니다. 실제로 시위 현장에 나가보면 우리나라하고 가장 다른 풍경이 한 곳에 모여서 중앙 무대가 있고 거기서 발언하고, 노래하고, 거기서 같이 막 구호 외치는 그런 모습이 없습니다. 시위를 준비하는 중앙, 주최, 이런 게 없는 겁니다. 그냥 모이면 각자 준비해 와서, 시간이 되면 행진을 합니다. 각자 그룹끼리 행진을 하다가 도착하면 그냥 끝납니다. 그러니까 중앙 집중적인 대표 협상단이 없는 겁니다. 그래서 정부 협상도 늘어질 수밖에 없는 겁니다. 또 하나는 프랑스 정부. 이 시위대의 요구를 들어줄 능력이 지금 없습니다. 여러 번 말씀드리긴 했지만, 시위대 요구 대다수는 큰 돈이 들어갑니다. 돈 풀어서 요구 들어주면 그냥 쉽게 해결이 되겠지만 그럴 여유가 이 나라엔 없는 겁니다. 그래서 시위대의 마음에 드는 대책이란 게 속시원히 안 나오기 때문에 찔끔찔끔 나오는 이런 대책을 시위대가 만족하지 못하는 겁니다. 그래서 뭐라고 하냐 지금 정부의 대책을 "빵 부스러기 같다" 라고 말을 합니다. 빵 조각은커녕 빵 부스러기같은 이 대책으로 시위대의 시위를 종결시킬 수는 없는 겁니다. 이런 이유 등등으로 프랑스에선 시위가 자주, 그리고 길게 일어나고 있는 겁니다.



4. 프랑스 시위는 왜 과격할까?

그럼 프랑스 시위는 왜 과격할까? 이건 몇 가지 설명할 개념이 있습니다. 프랑스 시위대는 크게 세 부류로 분류가 됩니다. 절대 다수에 해당하는 '일반 시위대', 그리고 극단적, 폭력적, 무정부주의적 시위대인 '블랙블록' 그리고 약탈하는 '카쇠르'. 시위가 열리면 95% 이상이 일반 시민, 평화 시위대입니다. 노래하고, 연주하고, 토론하고 이야기 하면서 매우 평화롭게 시위를 처음부터 끝까지 합니다. 그런데 폭력을 일으키는 건 블랙블록과 카쇠르입니다. 먼저 블랙블록은 온통 검게 가리고 나온다고 해서 블랙블록인데 한 10만 명 모이면 5백 명 안팎쯤 됩니다. 행진이 종료되는 지점 쯤에 나타나서 경찰 해산 명령을 거부하고 늘 충돌을 일으킵니다. 그런데 현장에 나가보면 이들은 특별한 목적을 갖고 싸우는 것 같진 않습니다. 예를 들어서 정부 건물 진입을 막는 걸 뚫으려고 한다든지 아니면 어디 주요 시설을 점거하려고 하는데 그걸 막아서 뚫으려고 한다든지 이런 목적이 없습니다. 그냥 경찰하고 충돌만 합니다. 그 충돌하는 게 목적으로 보였습니다. 사실 무정부주의 성격이 강해서 국가 권력에 저항하는 것 그 자체가 목적이라고 할 수 있는 겁니다. 이렇게 블랙블록이 혼란스런 상황을 만들면 그 다음에 카쇠르가 그 틈을 파고 차를 부수고 상점 유리창을 깨고 일부는 약탈까지 하는 겁니다. 그런데 이들은 시위뿐만 아니라 프랑스 프로축구팀이 어디 우승을 해도 거리에 사람이 막 많이 몰리면 꼭 그 틈을 타고 부수고 약탈을 합니다. 프랑스 당국도 조사를 하고 있지만 조직적인 활동 근거는 아직 찾진 못했습니다. 수십 명 수준의 단체 대화방에서 정보를 주고 받고 약탈 가게를 공유하는 건 발견을 했지만 이들이 조직적인 행동을 보인다고 판단하진 않았습니다. 게다가 지난달에 약탈 혐의로 붙잡힌 수백 명의 용의자들이 재판을 받았는데 그 재판 과정에서 "난 그냥 길 앞에 있는 가방을 주웠을 뿐이다" 라고 답하고 풀려난 사람들이 매우 많았습니다. 이렇다 보니까 이 약탈꾼들은 언제든 다시 등장할 수 있는 상황인 겁니다. 기본적으로 시위에 관대하고 쓰레기통 방화 정도는 별 문제로 보지 않고 그리고 현장에서 잡혀도 큰 처벌을 받지 않다 보니까 이 과격 양상은 크게 달라지지 않는 겁니다. 프랑스는 내년 봄, 대통령 선거를 치릅니다. 정치적 격변기입니다. 시위는 늘었으면 늘었지 줄긴 어려워 보입니다. 다만, 이 과격 시위 양상은 지난달에 약탈의 충격이 워낙 컸기 때문에 군 병력까지 지금 투입된 상태입니다. 그래서 당분간은 그래도 이 시위 양상은 좀 순한 맛으로 이어질 가능성이 높아 보입니다.



(취재 : 권영인, 구성 : 신희숙, 영상취재 : 김시내, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)