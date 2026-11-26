▲ AI로 만든 가짜 의사

인공지능(AI) 기술로 만든 가짜 의사나 전문가가 식품, 의약품, 화장품 등을 추천하는 광고가 내일(27일)부터 금지됩니다.식품의약품안전처는 AI 가짜 전문가가 등장하는 광고를 금지하기 위해 '식품 등의 표시·광고에 관한 법률', '약사법', '화장품법' 등 관련 법령의 시행규칙을 정비했습니다.개정된 시행규칙은 내일부터 순차적으로 시행됩니다.앞으로 AI 가짜 전문가가 식품, 건강기능식품, 축산물, 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기를 보증하거나 추천하는 것으로 오인될 수 있는 광고 행위가 금지됩니다.규정을 위반하면 영업 정지나 광고·판매 업무 정지 등의 행정처분을 받게 됩니다.이번 조치는 가상 인물이 제품을 추천하는 광고가 늘어나는 데 대응해 소비자의 경제적 피해와 건강상 위해를 막기 위해 마련됐습니다.앞서 식약처는 올해 3월 식품 부당행위 긴급대응단을 출범시켜 부당광고 점검을 강화했습니다.식약처 관계자는 "새로운 기술을 악용한 부당광고로부터 국민을 보호하고 소비자가 안심할 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획"고 전했습니다.(사진=식품의약품안전처 제공, 연합뉴스)