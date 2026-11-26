▲ 권순우

한국이 테니스 국가대항전 2026 데이비스컵 8강전에서 세계 랭킹 139위 권순우가 세계 7위 플라비오 코볼리를 제압하는 대이변에도 '디펜딩 챔피언' 이탈리아에 아깝게 패해 탈락했습니다.한국은 26일(한국 시간) 이탈리아 볼로냐에서 열린 대회 8강전에서 이탈리아에 매치 점수 2대 1로 졌습니다.그래도 지난해 대회까지 3연패를 포함해 통산 4차례 우승한 세계 최강 이탈리아를 상대로 대등한 승부를 펼쳐 보이며 세계 무대에 깊은 인상을 남겼습니다.이탈리아는 데이비스컵 국가 랭킹 1위로 한국보다 13계단이나 높습니다.한국은 이탈리아와 통산 전적에서 4전 전패를 기록했고, 이탈리아는 대회 15연승 행진을 이어갔습니다.첫 단식에서 홍성찬(787위)이 로렌초 무세티(27위)에게 2대 0(0-6 6-7<5-7>)으로 패할 때만 해도 이탈리아의 낙승이 점쳐졌습니다.그러나 두 번째 단식에서 한국의 '에이스' 권순우가 이변을 만들어내며 코트를 혼돈에 빠뜨렸습니다.양 팀 통틀어 랭킹이 가장 높은 데다 올해 프랑스오픈에서 준우승한 코볼리를 상대로 권순우는 2시간 50분의 풀세트 승부를 펼친 끝에 2대 1(3-6 7-6<7-3> 7-6<7-5>)로 역전승했습니다.권순우는 2, 3세트 타이브레이크까지 가는 접전 속에 집중력에서 앞서며 승리를 거머쥐었습니다.운명의 세 번째 복식에 한국은 권순우와 '2018년 호주오픈 4강 진출자' 정현(598위)을 내보냈습니다.이탈리아는 복식 세계 랭킹 10위이자 메이저 대회에서 3차례 준우승한 복식 전문 안드레아 바바소리를 2021년 윔블던 단식 준우승자 마테오 베레티니(43위)와 짝지어 맞섰습니다.베레티니, 바바소리의 강서브와 권순우의 빠른 발, 정현의 백핸드가 맞부딪쳤습니다.양 팀 모두 좀처럼 브레이크 포인트를 내주지 않으면서 1,2세트 모두 타이브레이크 접전이 펼쳐졌습니다.정현과 권순우의 기세에 베레티니는 다소 동요하는 듯했습니다.하지만, 바바소리는 전혀 흔들림이 없었습니다.양 팀 통틀어 가장 파괴력 강한 서브와 허를 찌르는 발리로 이탈리아가 늘 한 끗 차로 앞서게 했고, 한국은 결국 2대 0(6-7<2-7> 6-7<11-13>)으로 패했습니다.한국은 1960년 데이비스컵에 처음 출전한 이래 그간 한 번도 8강에 오르지 못하다가 이번 대회 예선에서 권순우와 정현의 활약에 힘입어 '꿈의 무대'에 진출했습니다.데이비스컵은 2022년부터 한 도시에 모여 8강 토너먼트를 '파이널8'이라는 이름으로 치르고 있습니다.'테니스의 월드컵 본선'이나 마찬가지인 이 무대에 아시아 팀이 오른 건 한국이 처음입니다.이탈리아는 전날 캐나다를 2대 0으로 물리치고 4강에 선착한 체코를 상대로 결승 진출을 다툽니다.(사진=AP, 연합뉴스)