▲ 부산지방법원

헤어진 연인의 집에 찾아가 위해를 가하겠다고 협박하고 폭행한 뒤 신고용 스마트워치를 파손한 남성이 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.오늘(26일) 법조계에 따르면 부산지법 서부지원 김세이 판사는 협박과 폭행, 공용물건손상 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.재판부는 보호관찰과 120시간의 사회봉사를 명령하고 피해자와 가족에 대한 접근과 연락을 금지하는 특별준수사항도 부과했습니다.A 씨는 지난해 8월 3일 경남에 있는 전 연인 B 씨의 집을 찾아가 만나자는 요구를 거절당하자 "망치 들고 가니까 조용히 말할 때 문 열어라"라고 협박한 혐의로 기소됐습니다.A 씨는 경찰로부터 스토킹 경고장을 받고도 같은 달 16일 다시 B 씨의 집을 찾아갔습니다.당시 B 씨가 외출하기를 기다리던 A 씨는 현관문이 열리자 B 씨를 밀치고 집 안으로 들어가 B 씨를 여러 차례 넘어뜨린 뒤 입을 막는 등 폭행했습니다.이 과정에서 "징역 살 각오하고 왔다. 내가 너 죽이고 엄마도 죽일 거다"라는 취지로 협박하기도 했습니다.A 씨는 B 씨가 경찰로부터 지급받은 스마트워치로 112에 신고하려고 하자 이를 강제로 잡아 뜯어 시곗줄을 파손했습니다.김 판사는 경찰의 스토킹 경고에도 재차 범행하고 피해자를 폭행하면서 신고용 스마트워치까지 파손해 죄질이 불량하다고 밝혔습니다.이어 피해자가 상당한 신체적·정신적 충격과 불안감을 겪었을 것으로 보인다고 설명했습니다.다만 A 씨가 범행을 인정하고 이후 피해자 주거지에서 먼 곳으로 이사한 점, 범행 이후 1년 넘게 피해자에게 의도적으로 접근하거나 연락하지 않은 점 등을 참작했다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)