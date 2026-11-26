▲ 부산지방법원
헤어진 연인의 집에 찾아가 위해를 가하겠다고 협박하고 폭행한 뒤 신고용 스마트워치를 파손한 남성이 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.
오늘(26일) 법조계에 따르면 부산지법 서부지원 김세이 판사는 협박과 폭행, 공용물건손상 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.
재판부는 보호관찰과 120시간의 사회봉사를 명령하고 피해자와 가족에 대한 접근과 연락을 금지하는 특별준수사항도 부과했습니다.
A 씨는 지난해 8월 3일 경남에 있는 전 연인 B 씨의 집을 찾아가 만나자는 요구를 거절당하자 "망치 들고 가니까 조용히 말할 때 문 열어라"라고 협박한 혐의로 기소됐습니다.
A 씨는 경찰로부터 스토킹 경고장을 받고도 같은 달 16일 다시 B 씨의 집을 찾아갔습니다.
당시 B 씨가 외출하기를 기다리던 A 씨는 현관문이 열리자 B 씨를 밀치고 집 안으로 들어가 B 씨를 여러 차례 넘어뜨린 뒤 입을 막는 등 폭행했습니다.
이 과정에서 "징역 살 각오하고 왔다. 내가 너 죽이고 엄마도 죽일 거다"라는 취지로 협박하기도 했습니다.
A 씨는 B 씨가 경찰로부터 지급받은 스마트워치로 112에 신고하려고 하자 이를 강제로 잡아 뜯어 시곗줄을 파손했습니다.
김 판사는 경찰의 스토킹 경고에도 재차 범행하고 피해자를 폭행하면서 신고용 스마트워치까지 파손해 죄질이 불량하다고 밝혔습니다.
이어 피해자가 상당한 신체적·정신적 충격과 불안감을 겪었을 것으로 보인다고 설명했습니다.
다만 A 씨가 범행을 인정하고 이후 피해자 주거지에서 먼 곳으로 이사한 점, 범행 이후 1년 넘게 피해자에게 의도적으로 접근하거나 연락하지 않은 점 등을 참작했다고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
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